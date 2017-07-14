Депутат от красноярского отделения ЛДПР Александр Глисков прошел исследование на полиграфе. Напомним, он уверяет, что депутаты Заксобрания не знали о поднятии своих зарплат.

Заявивший о замене текста законопроекта депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков прошел тест на полиграфе, сообщает телеканал «7 канал». На вопросы специалиста центра «Полиграф» о том, что знал ли он, за какой текст законопроекта он голосует, голосовал ли он и его коллеги за повышение зарплаты, депутат отвечал отрицательно, а позже прибор подтвердил, что Александр Глисков не лжет.

«На основании комплексной оценки данных, полученных в ходе проведенного психофизиологического исследования с применением полиграфа, специалист приходит к выводу, что по факту расследуемого события (голосования на сессии Заксобрания) Глисков Александр Александрович не лгал», — цитирует «7 канал» заключение эксперта.

Теперь член Заксобрания предлагает пройти проверку на полиграфе и другим депутатам.

В свою очередь Алексей Клешко, возглавляющий комитет, на котором вносились поправки о повышении зарплаты в законопроект, заявил, что поправки были рассмотрены на комитете и внесены в электронную базу, а также розданы депутатам в текстовом виде.

«Мы, конечно, не проводим диктанты и изложения, что читал человек. Но полагаю, что человек, получающий заработную плату, вообще должен читать, за что он голосует. Вот и всё», — прокомментировал депутат Алексей Клешко разгоревшийся скандал.

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