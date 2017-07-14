В Новосибирской области не допустили к ввозу более 600 тонн дынь

Крупную партию дынь, предназначенных для реализации в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и Благовещенске, не разрешили ввезти на территорию Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

За минувшую неделю сотрудники Управления Россельхознадзора по Новосибирской области запретили к ввозу на территорию региона 31 партию дынь из Казахстана. Общий вес запрещенного товара составил 621 тонна. Как следует из сообщения ведомства, все партии не имели на упаковках маркировку с информацией о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

«В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз дынь на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республику Казахстан», — говорится на сайте управления.

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