Работы по строительству выезда на участке от Дачного шоссе до ул. Кедровая остановлены. В мэрии сомневаются в подлинности выданного разрешения на строительство.

На Мочищенском шоссе, а точнее на его отрезке от шоссе Дачного до ул. Кедровой, ООО «Дорспецпроект», арендующее земельный участок, начало строительные работы по оборудованию выезда. Этот выезд скорее всего был необходим для обеспечения подъезда к магазину строительных материалов.

За время строительных работ подрядчиком, по словам начальника главного управления по благоустройству и озеленению мэрии Новосибирска (ГУБО) Юрия Сердюка, был зацементирован бортовой камень и отсыпана гравием дорога, кроме того с пешеходного тротуара сняли покрытие площадью 50 кв. м и снесли порядка 100 м пешеходного ограждения.

Помимо этого специалисты ГУБО еще в прошлом году обнаружили не менее 20 засохших тополей. «Корневище каждого ствола оказалось просверленным на 2-3 см по диаметру. Остается предполагать, что в эти отверстия была внесена специальная жидкость. На текущий момент стволы стоят сухими. Но на участке высажены сосны. Видимо, что-то попытались компенсировать», – рассказал начальник ГУБО.

Столкнувшись с таким способом обустройства проезда, в ГУБО запросили соответствующую документацию. «Мне показали схему будущего проезда, где я увидел штамп согласования УЗСПТС и штамп согласования департамента транспорта мэрии Новосибирска с подписью прежнего руководителя. Я не уверен в подлинности этих штампов, поскольку при выдаче согласования на присоединение к улично-дорожной сети производители работ запрашивают технические условия», – пояснил Юрий Сердюк. У ООО «Дорспецпроект», по его словам, эти условия оказались просроченными. Они были выданы в апреле 2015 года, а истекли в апреле 2017 года. «Техусловия выдавались до реконструкции Мочищенского шоссе. Ранее это была полуторополосная дорога без тротуарной части», – напомнил чиновник.

Напомним, С 2014 года велись работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования по Мочищенскому шоссе от л. Жуковского до ул. Кедровая.

Протяженность реконструированного участка составила 2,5 км. В 2015 году был завершен I этап на участке от Дачного шоссе до ул. Кедровая. В июне 2016 года были завершены работы по II этапу реконструкции на участке от ул. Жуковского до ул. Дачное шоссе. Общая стоимость работ составила 332,6 млн. рублей.

На текущий момент по факту снятия асфальта с тротуара и сноса пешеходного ограждения в полицию направлено заявление. Впрочем, разрушенный тротуар подрядчик обещал восстановить.

Все строительные работы по обустройства перехода на сегодня остановлены. Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев отозвал у ООО «Дорспецпроект» разрешение на использование указанного участка. «Сейчас все строительные работы остановлены до законного оформления этого выезда, но оформить его можно только получив технические условия на присоединение к улично-дорожной сети, согласовав проект организации дорожного движения», – подчеркнул начальник ГУБО.

По его словам, подобные решения должны обсуждаться «коллегиально», и решение должна принимать комиссия профессионалов, а не один человек, уверен Юрий Сердюк.

Впрочем, в поддержку строительства этого проезда высказались несколько членов дачного общества «Любитель», которое там расположено. При этом, по данным чиновника, параллельно Мочищенскому шоссе существует проезд, имеющий четыре выезда на трассу. «Устраивать выезд с каждой улицы дачного общества, как минимум нецелесообразно», — уверен Юрий Сердюк. Трафик на этом участке довольно высокий и строительство дополнительного выезда может усложнить ситуацию на дороге, а также послужить причиной аварийных ситуаций.

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