В Алтайском крае пропал брат Анатолия Банных

Сегодня стало известно, что полиция занимается поисками пропавшего 10 июля бизнесмена Сергея Розбаха – брата погибшего в авиакатастрофе на Телецком озере в Горном Алтае Анатолия Банных.

По информации, которой располагают источники altapress.ru, предприниматель Сергей Розбах исчез 10 июля. В тот день он вместе со своим бизнес-партнером Сергеем Портнягиным, в прошлом руководителем охранной структуры Анатолия Банных, отправился знакомиться с биологическими ресурсами озер в степной зоне. Незадолго до исчезновения Розбаха предприниматели остановились в 200 метрах от АЗС недалеко от села Благовещенка. Портнягин отлучился за едой, а когда вернулся, то Розбаха не обнаружил. В тот же день Сергей Портнягин подал заявление о пропаже Розбаха. Полиция, прибывшая на место, обнаружила следы волочения и следы протектора от автомобиля. Сейчас, как заявили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, ведется проверка.

Из открытых источников известно, что брат Анатолия Банных является совладельцем семи компаний. В частности, 50% «Барнаульской сетевой компании», владеющей «АлтайАвиа» и «Алтай Виладж», принадлежат именно Сергею Розбаху. Эти две компании фигурируют в деле о крушении вертолета с Анатолием Банных.

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