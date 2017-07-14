Об этом в четверг 13 июля сообщил на пресс-брифинге заместитель председателя Сибирского Банка и руководитель Новосибирского отделения Сбербанка Игорь Безматерных. Речь идёт о зарплатных проектах для бюджетников и картах, предназначенных для социальных выплат. Согласно 161-му федеральному закону, с 1 июля карты национальной платёжной системы «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета с целью получений выплат из бюджета.

На сегодня региональное отделение Сбербанка уже выпустило

в обращение порядка 40 тыс. карт национальной платёжной системы в рамках зарплатных проектов. Игорь Безматерных продемонстрировал собственную карту, отметив, что стал одним из первых её обладателей, поскольку лично хотел опробовать работу сервиса. Сегодня, — сообщил он, — все 200 филиалов, 1200 банкоматов и более 17 тыс. терминалов Сбербанка, работающих в Новосибирской области, готовы принимать и обслуживать карту «Мир».

Впрочем, Игорь Безматерных осторожно сказал, что от активности сельского населения будет зависеть «работа филиалов в районах области». Сбербанк намерен развивать свои отделения в тех районах, где будет достаточное число клиентов среди работников бюджетной сферы.

Отметим, что карта выдача «Мир» осуществляется вместе с открытием отдельного банковского счета, к которому невозможно привязать карты других платёжных систем. Однако по мнению руководителя новосибирского отделения Сбербанка это не станет проблемой для держателей карт. Поскольку в любой момент можно осуществить моментальный перевод со счета на счёт необходимой суммы с помощью мобильного приложения. А сама карта «Мир» выдаётся вместе с картой одной из популярных платёжных систем Visa или Mastercard.

Всего в России к концу 2018 года планируется выпустить порядка 12,5 миллионов карт национальной платёжной системы.

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