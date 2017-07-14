Президент АО «Трансервис» Александр Бойко официально получил статус выдвинутого кандидата на дополнительные выборы в законодательное собрание Новосибирской области по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска).

Решение о заверении кандидата от «Единой России» Александра Бойко избирательная комиссия Новосибирской области приняла 14 июля на очередном заседании.

Кроме того, соответствующие решения облизбирком сегодня принял по советнику мэра Новосибирска, бывшему главе департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутату трех созывов ЗС Сергею Клестову (КПРФ) и члену «ЖКХ-контроль» Надежде Ланцовой ( «Справедливая Россия»). Ранее «КС» сообщал о том, что их документы ушли в избирательную комиссию.

Также сегодня «КС» сообщал о том, что избирком принял документы «Родины» о выдвижении журналиста, руководителя новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константина Антонова.

Напомним, что в заксобрании сейчас вакантен мандат, который сдал коммунист Артем Скатов (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска), когда ушел в вице-мэры.

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