Скульптуру с соболями уберут из центра Новосибирска

Вчера на публичном обсуждении в мэрии разработчики проекта реконструкции Красного проспекта и улицы Ленина заявили, что скульптура с соболями не вписывается в проект и ее скорее всего демонтируют.

Скульптура с соболями, установленная в центре Новосибирска в 2008 году, исчезнет со своего прежнего места. Куда ее перенесут, пока неизвестно. А на освобожденном месте разработчики проекта благоустройства центра города планируют разбить сквер.

«Те решения, которые предлагают авторы проекта, плохо коррелирует со скульптурой соболей. Ей можно найти подходящее место у нас в городе. Этим будет заниматься художественный совет», — рассказал советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.

Разработчики проекта считают, что в городском центре недостаточно зеленых зон и «использовать золотую землю центра» под большие скульптурные композиции – неправильно. Кроме того, авторы усомнились в художественной ценности скульптуры и отметили, что сами горожане не так однозначно воспринимают композицию.

По задумке разработчиков благоустройства улицы Ленина и Красного проспекта, бульвар на проспекте следует расширить и сделать его непрерывным, а, сузив проезжую часть, выделить велополосу, соединяющую центр города с рекреационными зонами.

«Красный проспект, улица Ленина, Михайловская набережная составляют единый непрерывный пешеходно-велосипедный маршрут, который будет связывать места рекреации с центром города», – рассказал советник мэра.

Кроме того, в центре города будут ликвидированы хаотичные парковки и рекламные конструкции. Так, парковка с площади Свердлова будет убрана, а на ее месте появится бульвар. Для автомобилистов предлагают решение параллельных парковок вдоль автобусной полосы по Красному проспекту.

Улица Ленина же не станет полностью пешеходной. Авторам пришлось искать компромисс между пешеходами и автомобилистами, так что на улице будет сохранена одна полоса для движения транспорта.

Стоимость реконструкции пока неизвестна. Ее объявят только после утверждения и разработки проектно-сметной документации, но ждать изменений на центральных улицах Новосибирска уже не так долго: благоустройство Красного проспекта и улицы Ленина запланировано на 2018-2022 годы.

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