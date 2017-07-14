Экс-директора новосибирской стройфирмы «ВираСтрой» признали виновным в неуплате налогов

Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ВираСтрой» Александра Поддубского завершено. Его признали виновным в уклонении от уплаты крупной суммы налогов.

Бывший руководитель строительной компании «ВираСтрой» Александр Поддубский признан виновным в уклонении более 16 млн рублей налогов на добавленную стоимость. Однако сам предприниматель вины так и не признал. Несмотря на то, что Заельцовский районный суд назначил наказание Поддубскому в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, экс-директор избежал наказания в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К слову, когда Поддубскому было вынесено обвинительное заключение, то ООО СК «Вира-Строй» сразу дали комментарий, что обвиняемый никакого отношения к компании не имеет, а само ООО «ВираСтрой» не является аффилированной компанией.

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