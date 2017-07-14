В ряде регионов Сибири объявили штормовое предупреждение

На предстоящие выходные синоптики пообещали ураганный ветер, ливни и грозы. Сибирский региональный центр МЧС России объявил штормовое предупреждение.

В Алтайском крае, республиках Хакасия, Алтай и Тыва, а также в Красноярском крае, согласно прогнозам синоптиков, солнечной погоды на выходных не ожидается. Однако прогнозируется сильный дождь, ветер, скорость которого может достигать 25 м/с, и грозы. Возможен также град. В МЧС между тем объявили штормовое предупреждение.

«На основе неблагоприятного комплекса погодных условий сотрудники МЧС России предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня», — говорится в официальном обращении ведомства.

В Новосибирске, напротив, в эти выходные осадки будут отсутствовать, а дневная температура будет держаться в районе +25 градусов. Недавно в городе уже проходили сильные дожди, затопившие ряд улиц.

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