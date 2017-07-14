Здоровый образ жизни — это общемировой тренд, который в последнее время все отчетливее проявляется в том числе и в России. Если говорить о нашей стране, то пик его активности приходится на 2016–2017 гг.

Тенденция к ведению здорового образа жизни оказывает влияние на многие рынки, в частности, на такие, как производство продуктов питания, на рынок медицинских и оздоровительных услуг, фитнес-услуг и ресторанный рынок.

Сегодня каждый человек, который хочет жить долго, оставаться молодым, здоровым и активным как можно дольше, осознанно выбирает здоровый образ жизни. Его ключевым элементом является правильное питание. В связи с этим все больше людей меняют модель потребления и переключаются на правильные продукты и технологии.

Интересным является тот факт, что раньше эта тенденция в большей степени была характерна для женской аудитории. Теперь же мы наблюдаем существенное сокращение гендерных различий — мужчины, так же как и женщины, пересматривают свое отношение к стилю жизни и более ответственно относятся к своему ежедневному рациону, выбирая для питания вне дома рестораны и кафе, которые предлагают концепцию правильного питания.

Спрос, как известно, формирует предложение. Именно поэтому данная тенденция находит отражение в меню ресторанов. Каждое популярное в Новосибирске заведение сегодня имеет хотя бы небольшой перечень здоровых и полезных блюд.

В Leto-café мы представили меню в концепции питания, которая основана на применении правильных технологий приготовления, а также на отказе от использования консервантов, стабилизаторов, загустителей, красителей и улучшителей смесей для выпечки хлеба. Все наши блюда готовятся из натуральных, неконсервированных продуктов. Одним из основных способов приготовления блюд в Leto-café на сегодня является sous-vide (су-вид, с французского — «в вакууме»). Суть метода очень проста: продукты запечатывают в специальный пластиковый пакет, из которого откачивается воздух, после чего их готовят в воде при постоянной температуре, которая обычно не превышает 70 градусов. Таким образом, в продуктах сохраняются все полезные свойства, витамины и минералы. К тому же приготовление таким способом позволяет достичь более яркого, выраженного вкуса и обеспечить сочность продукта. Помимо этой технологии, в Leto-café мы также применяем и всем известные способы приготовления, такие как пар, запекание и гриль.

Несмотря на такой выбор технологий и подходов, мы не являемся сторонниками ортодоксального правильного питания. В меню Leto-café вы не найдете ягод годжи с их волшебными свойствами, а в выпечку мы не добавляем протеин вместо муки. Мы уверены, что вкусная еда — один из источников счастья! Поэтому одной из задач при создании нашего меню было придумать по-настоящему вкусные блюда, и, судя по отзывам наших гостей, нам это удалось.

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