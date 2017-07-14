Колбасные войны сибирского рынка

Борьба за потребителя на новосибирском рынке мясопереработки всегда отличалась высоким уровнем конкуренции среди производителей. Обостряет ситуацию и то, что на рынок регулярно выходят новые игроки, в том числе федеральные компании. Кому на текущий момент принадлежат наибольшие доли мясного рынка в Новосибирске, какая продукция пользуется спросом у населения в кризис и как отличить качественную колбасу от суррогатной — читайте в материале «КС».

Война сосисок

Уровень конкуренции на новосибирском рынке мясных и колбасных изделий всегда был достаточно высоким. В качестве примера можно привести долгоиграющий спор между производителями колбас — ООО «Сибирская продовольственная компания» (СПК) и «Торговой площадью», который возник еще в августе 2015 года.

Напомним, что СПК направила заявление в УФАС о нарушении антимонопольного законодательства компанией «Торговая площадь». Согласно материалам дела, СПК производит продукт с названием «Большая SOSиска», а их конкурент, компания «Торговая площадь», использовал похожую упаковку и схожее название для своего продукта — «ЗDоровая сосиска».

«На упаковке продукта от «Торговой площади» изображена сосиска с выраженной мимикой и столовыми приборами, а слово «ЗDоровая» в названии продукта не только синонимично слову «Большая», но сходство обнаруживается и в написании: «Торговая площадь» использует латиницу в слове «ЗDоровая» так же, как и СПК в слове «SOSиска», — говорилось в заявлении СПК.

«Торговая площадь» в свою очередь не согласилась с претензиями истца и заявила, что охране подлежит только то, что зафиксировано актом государственной регистрации», — подчеркивает начальник отдела развития «Торговой площади» Анна Коркина. По ее словам, правообладатель товарного знака «Большая SOSиска» заявлял на регистрацию «неких фантазийных персонажей», это буквальная цитата из заявки на регистрацию, и никогда не заявлял в качестве объекта регистрации такой объект, как «анимированная сосиска».

«В прошлом году УФАС вынесло решение, в соответствии с которым действия ООО «ТД «Торговая площадь», выразившиеся в выпуске на рынок товара «ЗDоровая сосиска» в упаковке сходной до степени смешения с нашим товарным знаком «Большая SOSиска», были признаны актом недобросовестной конкуренции. Этим же органом было вынесено предписание, в соответствии с которым ООО «ТД Торговая площадь» было предупреждено о недопустимости подобных действий на рынке», — рассказывает специалист юридической службы холдинга «Российские мясопродукты» Юлия Дорофеева.

Ведомство предписало «Торговой площади» выплатить штраф в 100 тыс. рублей и прекратить использование упаковки, которая вызвала претензии. Однако в марте 2017 года «Торговая площадь» все же оспорила в суде решение УФАС, а арбитражный суд Новосибирской области отменил решение о признании ООО «ТД «Торговая площадь» нарушителем закона «О конкуренции». В июне 2017 года седьмой апелляционный арбитражный суд в Томске оставил в силе решение арбитражного суда Новосибирской области и подтвердил позицию «Торговой площади» соответствующей закону.

«Наша компания, безусловно, не согласна с выводами суда и считает решение антимонопольного органа законным и обоснованным, в связи с чем считает необходимым продолжить работу по защите своего товарного знака «Большая SOSиска». Сейчас ООО «СПК» готовит кассационную жалобу в суд по интеллектуальным правам на вышеуказанное решение», — заключила Юлия Дорофеева.

«Идет агрессивная экспансия, которая вытесняет розницу»

По словам заместителя директора по маркетингу холдинга «Российские мясопродукты» Олеси Галкиной, обновление ассортимента всегда зависит от возможностей компании и трендов спроса на рынке. СПК всегда ищет возможности быть одной из первых на рынке, как следствие — продукция часто подвергается копированию.

«Так, более пяти лет назад появился оригинальный продукт «Большая SOSиска». Аналогов на рынке не было, и мы быстро добились большого объема продаж, через год продукт начали копировать. Аналоги «Большой SOSиски» как продукта появились у свинокомплекса «Томский», «Дымова», «МаВР» и других более мелких производителей, но самый неприятный случай связан с производителем «Торговая площадь», который скопировал не только продукт, но и оригинальный дизайн упаковки с персонажем «Большая SOSиска». Прецеденты копирования наших продуктов случаются чаще, чем это доходит до широкой аудитории, но команда юристов компании, безусловно, работает с этим», — говорит Ольга Галкина.

Компания «Торговая площадь» в свою очередь не смогла ответить на вопрос редакции, случались ли прецеденты копирования ее продукции на рынке.

Уровень конкуренции на рынке мясопереработки Новосибирской области, по мнению управляющего территорией продаж в Новосибирской области СПК Максима Комлева, всегда был высоким.

«Это связано с тем, что город очень большой, на наш рынок всегда кто-то хочет попасть из других регионов. Но в любом случае доминируют домашние производители и те, у кого есть свои мясозаготовительные базы, свои фермерские хозяйства. Даже с приходом новых игроков — «Ариант» и «Крестьянское хозяйство А. П. Волкова» — структура рынка не изменилась, потому что они представлены в розничном канале. Сейчас активно развивается сетевой канал, идет агрессивная экспансия, которая вытесняет розницу», — рассуждает Комлев.

Хотя многие аналитики предвещали скорую смерть рознице уже очень давно, тем не менее этот формат, по словам Максима Комлева, продолжает существовать. Он просто меняется под воздействием трендов: из формата «магазин у дома» или павильон, где можно было купить все что угодно, в узкоспециализированные магазины: пивные, булочные, мясные и колбасные лавки, рыбные магазины. Переформатирование идет давно, но при этом количество торговых точек остается неизменным.

«Да, новые игроки пытаются нас потеснить с помощью фирменной розницы — этим пользуется и наш главный конкурент «Торговая площадь». Также давно работают фирменные магазины Кудряшовского мясокомбината, но приход «Арианта» и «Волкова» вряд ли скажется на наших позициях на рынке. Да, они найдут своего потребителя, тем более что позиционируют себя как фермерские продукты, но это будут сотые доли процента от всего рынка», — добавляет Комлев.

Самыми крупными игроками новосибирского рынка колбасных и мясных изделий на сегодняшний день являются компании СПК и «Торговая площадь», с примерно равными долями. Замыкает тройку «Омский бекон», которого некоторые участники рынка считают сильным конкурентом, в том числе с точки зрения маркетинга. «Но однозначно говорить об этом нельзя — регион большой, в разных районах представлены разные предприятия, например, в сетевом канале хорошо представлен красноярский производитель «Дымов». Но если говорить об объемах, то расклад сил именно такой — СПК, «Торговая площадь», «Омский бекон», — уверен Максим Комлев.

«Около 60% населения теперь предпочитают более дешевые мясопродукты»

Согласно данным ГК «ФИНАМ», суммарное производство мяса и субпродуктов в России в 2016 году составило 7,01 млн тонн, из них в СФО — 628,06 тыс. тонн, или 8,96% от общероссийского объема. За первое полугодие текущего года в России произведено 3,46 млн тонн и 310,33 тыс. тонн по СФО (8,95%). Оценочные данные показывают незначительный прирост по сравнению с прошлым годом (примерно +3,11% в I квартале и около того — во II).

«Основным драйвером роста, как и в 2015–2016 гг., продолжает оставаться свинина и мясо птицы. И это при том, что производство мяса КРО находится фактически на неизменном уровне. Снижение уровня потребления со стороны населения в целом и наиболее дорогих продуктов в частности приводит к смещению баланса интересов в сторону более дешевой свинины и мяса птицы. Доля первой почти вдвое превосходит производство и потребление говядины, второй — примерно в три раза», — говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Совокупный импорт на текущий момент составляет менее 10% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Наибольшую долю в поставках из-за рубежа занимает говядина и субпродукты (около 50%).

«Если оценивать потребительские предпочтения населения, можно отметить, что порядка 60% покупателей из-за падения платежеспособности намерены скорректировать свои предпочтения в пользу более дешевого мяса и мясопродуктов, а 30% уже ушли или готовы уйти в экономсегмент», — констатирует Алексей Коренев.

Об этом также говорят представители торговых сетей Новосибирска. «Рынок мяса и колбасных изделий стагнирует, покупатель по-прежнему выбирает акционный товар», — отмечает коммерческий директор торгового холдинга «Сибирский Гигант» Ольга Занина.

В структуре потребления мясопродуктов на долю колбасных изделий, по оценкам «ФИНАМ», приходится примерно 40% (для сравнения: на долю мяса птицы приходится около 20% спроса, свинина и мясные полуфабрикаты занимают по 13%, говядина — 12%).

Наибольшим спросом у населения пользуются вареные колбасы, сосиски и сардельки (объемы их реализации составляют до 46%), а основной целевой аудиторией являются наименее обеспеченные слои населения с ежемесячным доходом до 10 тыс. рублей на человека. Сырокопченые колбасы покупают около 22% потребителей, варено-копченые и полукопченые — около 16%. Соответственно, уровень доходов покупателей этой категории изделий чуть выше — до 15 тыс. рублей.

«На сегодня значительную часть на прилавках магазинов группы компаний «Холидей» занимают товары, ориентированные на людей со средним доходом. Мы завели больше колбасных изделий из мяса птицы, они пользуются популярностью из-за невысокой цены, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Холидей» Артем Нонка. — У рынка мясных продуктов есть характерная особенность: покупатель больше доверяет своему местному, региональному производителю».

В Новосибирске, к примеру, это СПК, «Торговая площадь», на Кузбассе — ИП Волков и Кузбасский пищекомбинат, в Омске — «Сибирские колбасы» и «Омский бекон», на Алтае — «Барнаульский пищевик», в Томске — свинокомплекс «Томский» и «Межениновская Птицефабрика». «Это предприятия, которые родом из соответствующих регионов, местные жители им доверяют и любят их продукцию. Как правило, товары из других регионов пользуются меньшим спросом», — добавляет Артем Нонка.

На долю изделий класса «премиум» в структуре потребления сейчас приходится менее 7% спроса, что в целом, по мнению экспертов, соответствует пропорциям распределения доходов. «Ситуация с планируемыми на будущее располагаемыми доходами населения не позволяет надеяться на то, что спрос на премиальные виды колбас претерпит существенные изменения в ближайшее время», — уверен Алексей Коренев.

«В ассортименте практически всех производителей есть сегмент премиальных изделий. Как правило, это сырокопченые или сыровяленые изделия. Динамика спроса на эту товарную группу достаточно равномерная и не претерпела существенных изменений за последний год. В настоящий момент мы сотрудничаем по этой товарной группе как с сибирскими производителями, так и с производителями, находящимися за пределами СФО», — говорит Артем Нонка.

Дорого — значит качественно?

Редакция «КС» решила провести собственный небольшой эксперимент и сравнила два образца сыровяленых колбас крупнейших новосибирских производителей — компаний СПК и «Торговая площадь». Наше внимание они привлекли еще и тем, что, как и в случае с сосисками, оба продукта крайне схожи между собой, имеют идентичное название и стоимость. А вот их состав довольно-таки различен.

Проверке качества подверглись сыровяленое колбасное изделие «Тоскана» производства компании СПК и сыровяленая салями «Тоскана Династия» производства «Торговой площади». Оба продукта относятся к категории «премиум» стоимостью более 1500 рублей за килограмм. Состав первого образца, согласно данным этикеток, на 100 граммов продукции содержит 23 г белка, 38 г жира и 1 г углеводов, второго — 15 г белка, 36 г жира и 0,3 г углеводов.

Большинство представителей редакции «КС» отдали пальму первенства колбасе СПК. В качестве ее преимуществ перед конкурентом были названы более мягкий вкус, по ощущениям наличие натуральных специй, а не усилителей вкуса. В целом она напоминала вкус настоящей сыровяленой европейской колбасы. Продукция «Торговой площади» показалась дегустаторам менее натуральной за счет слишком яркого вкуса, кроме того, смутило количество белка в ее составе.

Чтобы разобраться в вопросе, какой же продукт более близок к натуральным аналогам, корреспондент «КС» обратился к к. м. н., директору «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Якову Новоселову.

«Несмотря на то что информация на обеих этикеточных надписях соответствует действующему законодательству, предоставленные редакцией копии этикеток колбасных изделий могут не соответствовать реальному составу продуктов, — сразу отметил Яков Новоселов. — На этикетках обоих продуктов указана «нитритно-посолочная смесь». Все прекрасно знают, что кусок натурального вареного или жареного мяса вовсе не розового, а серого цвета, поскольку при термической обработке распадается гемоглобин, и любой другой цвет попросту невозможен. Однако колбасные изделия чаще всего имеют приятный и привлекательный насыщенный розовый цвет».

Для придания такого оттенка используют нитриты, источником чего и является «нитритно-посолочная смесь». Избыточное потребление нитритов небезвредно для человека.

Впрочем, говоря о составе продукции, стоит отметить, что на колбасном рынке уже давно сложились свои устоявшиеся нормы. Один из представителей сферы ритейла рассказал «КС», что его компания решила ввести в свой ассортимент колбасные изделия под собственным брендом, стремясь первоначально не использовать различные консерванты, красители и усилители вкуса. Однако когда технологи показали получившийся продукт, то не возникло даже желания его пробовать, потому что сразу стало понятно, что такой продукт люди не купят.

«Что можно сказать непосредственно об образцах? «Сыровяленое колбасное изделие «Тоскана» (СПК): соотношение белка и жира не соответствует химическому составу российского мясного сырья («свинина мясная»). Оно нехарактерно для данной продукции: содержание белка, указанное на этикетке, равно 23 г на 100 г изделия (стандартные показатели — 18–19 г белка на 100 г говядины и 15-16 г белка на 100 г свинины, согласно справочнику «Химический состав российских пищевых продуктов»), не исключено, что в него, помимо прочего, добавлен, допустим, растительный или соевый белок. Законодательство не обязывает производителей уточнять вид белка. Утверждать, что именно содержит рассматриваемый образец, без лабораторных исследований невозможно», — объясняет Яков Новоселов.

Согласно информации на этикетке, продукт СПК также содержит декстрозу. Декстроза относится к простым сахарам и используется для ускорения процесса производства колбасных изделий («созревания»). «При регулярном обильном употреблении способствует повышению риска развития ожирения, диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Не рекомендуется при сахарном диабете, гипергликемии (повышенном сахаре крови). Третий момент — продукт содержит антиоксидант E-301 (аскорбат натрия)», — отмечает эксперт.

Это вещество является искусственным (синтетическим) аналогом аскорбиновой кислоты. По словам Якова Новоселова, употребление продуктов, имеющих в составе Е-301, следует ограничить людям, страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих путей, так как избыток потребления данного вещества увеличивает риск развития мочекаменной болезни.

«Четвертое — колбаса содержит некие «натуральные ароматизаторы» (наименования не указаны). Натуральными ароматизаторами являются вещества, придающие продукту вкус чего-либо (или усиливающие его) и полученные из натуральных продуктов. Например, из мяса, морепродуктов, из пряностей, или из кореньев и коры растений (например, компоненты «жидкого дыма», использующегося вместо традиционной технологии производства) и многое другое», — говорит Новоселов.

Второй образец — салями «Тоскана Династия» («Торговая площадь»). «Соотношение белка и жира, в отличие от СПК, соответствует химическому составу российского мясного сырья («свинина мясная»), — продолжает эксперт. — Продукт также содержит изоаскорбат натрия (пищевая добавка Е-316). В настоящее время отсутствуют ограничения по использованию данного вещества, так как установлено, что уровень опасности для здоровья человека практически не превышает нуля. В-третьих, продукт «Торговой площади» содержит пищевую добавку E-621 (глутамат натрия)».

Глутамат натрия — это усилитель вкуса. Натуральный глутамат натрия в небольших количествах считается безопасной добавкой. Однако при его регулярном и обильном употреблении может наблюдаться ряд побочных эффектов в виде головной боли, повышенного потоотделения, покраснения лица, общей слабости. Подобные признаки также называют «синдромом китайского ресторана», так как в восточной кухне эта добавка используется в больших количествах.

Таким образом, высокая стоимость продукта не всегда является гарантом его качества. Впрочем, в рассматриваемых образцах нет столь популярных сейчас в колбасных изделиях добавок, как эмульсия (из свиного жира, из свиной шкуры), соевый белок (изолят), эмульгаторы, фосфаты и вода.

«Как определить, не подсовывают ли вам некачественный продукт? При покупке в первую очередь нужно смотреть на содержание белка. Если изделие действительно сделано из мяса, то содержание белка в нем должно быть не менее чем 13–14 г на 100 г продукта (в 100 г говядины содержится 18–19 г белка, а в 100 г свинины — 15–16 г белка). Если же, например, в 100 г колбасы или тушенки содержится всего 8–11 г белка, то велика вероятность того, что в продукт добавлено большое количество не мясных наполнителей», — отмечает Яков Новоселов.

В «полевых» условиях, по опыту Якова Новоселова, также можно оценить наличие заменителей мяса в колбасных изделиях. Попробуйте приготовить их на гриле или пожарить на сковороде. Натуральное мясное изделие будет довольно долго «толстеть» и «распухать», и лопнет не скоро. Чем больше в колбасе или сосиске сои и удержанной ею воды, тем быстрее она лопнет и «сдуется». Правильно: мышечных волокон нет, а вода и соя разбухать «не обучены» — они «потекут». Еще один косвенный признак наличия большого количества влагоудерживающей добавки (каррагинана): сосиска, твердая и упругая в холодном виде, после варки превращается в нечто мягкое и сморщенное. Потому что каррагинан на производстве после термообработки превратился в «холодец» и застыл, а во время варки он, естественно, распался.

«Хотелось бы напомнить, что самостоятельно потребитель никогда не сможет отличить качественную колбасу от суррогатной. Ни на вкус, ни на цвет, ни на запах. Современные технологии позволяют не только идеально сымитировать вкус, цвет и запах, но и даже сделать их более привлекательными по сравнению с натуральным продуктом. Согласно ФЗ, единственным объективным подтверждением натуральности, качества, полезности продукта сегодня является только добровольная сертификация, обеспечивающая лабораторный контроль состава продукции», — резюмирует эксперт.

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