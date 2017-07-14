Следствие по делу об обрушении крыши конного клуба под Новосибирском планируют продлить

Расследование трагедии, произошедшей 19 января 2017 года в конном клубе «Аллюр», когда в результате обрушения крыши погибли два человека, планируется продлить. Об этом будет ходатайствовать следователь.

На два месяца планируется продлить следствие по делу об обрушении крыши конного клуба «Аллюр» под Новосибирском. Следователь уже собирается подавать ходатайство о продлении, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко. По словам Максименко, вместе с продлением следственных мероприятий будет продлена также мера пресечения владельцу конного клуба Игорю Воротникову до 19 сентября.

Напомним, вчера стали известны результаты экспертизы, которая не нашла вины Воротникова, обвиняемого в несвоевременной уборке снега с крыши.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter