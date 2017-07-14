Депутат Совета депутатов Олег Шестаков неожиданно оказался в центре громкого судебного процесса, связанного с покупкой и регистрацией жилой недвижимости. Яблоком раздора между депутатом от партии «Гражданская платформа» по 10-му избирательному округу Новосибирска и компанией-застройщиком «СК-Инвест» стала трехкомнатная квартира в 25-этажном жилом доме на Кропоткинском жилмассиве. Судебная тяжба за квартиру площадью 95 кв. м и рыночной стоимостью 5,6 млн рублей продолжалась с сентября 2016 года по май 2017-го. В итоге Заельцовский районный суд отверг требования компании о возврате квартиры за несвоевременное исполнение выплат по договору долевого участия и признал семью Шестакова законными собственниками жилья.

В рассматриваемой истории рано ставить точку. Во всяком случае, «СК-Инвест» не собирается сдаваться. Как сообщил «КС» директор застройщика Дмитрий Галитаров, компания уже подала апелляцию в Новосибирский областной суд и рассчитывает доказать правомерность расторжения договора долевого участия и отстоять права собственности на квартиру.

Напомним, что история с приобретением Олегом Шестаковым квартиры в еще строящемся доме по улице Линейной началась в марте 2014 года. Как уверяет Дмитрий Галитаров, квартиру фактической стоимостью 5,6 млн рублей он, по личной просьбе Шестакова, согласился уступить за 3,8 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые оказались в распоряжении «КС». Согласно этим данным, по договору участия в долевом строительстве от 29 апреля 2014 года депутат внес частичную оплату размере 2,8 млн рублей. Оставшуюся часть в размере 1 млн рублей покупатель должен был внести позднее. Однако по прошествии 11 месяцев договор был перезаключен из-за перепланировки, которую затеяли будущие хозяева квартиры — супруги Шестаковы. Причем новый договор был заключен от лица уже Елены Шестаковой. В мае 2016 года «СК-Инвест» направило Шестаковой предупреждение о необходимости погашения задолженности в размере 3,8 млн рублей и почти 400 тыс. в качестве неустойки за несвоевременную оплату.

«Это не техническая ошибка, — уверяет директор «СК-Инвест» Дмитрий Галитаров, — это нюансы бухгалтерского делопроизводства. Никто и не собирался требовать двойную оплату. На самом деле это предупреждение носило чисто формальный характер. Супругам Шестаковым, нужно было лично изменить назначение платежа в размере 2,8 млн рублей со старого договора на новый. Но они почему-то этого не сделали, проигнорировав и это предупреждение, и последующие. Они даже не обратились за разъяснениями».

Так и не дождавшись от Шестаковых ни изменения назначения платежа, ни оплаты, которая согласно договору должна была произойти не позднее 10 апреля 2015 года, «СК-Инвест» в июле 2016 года расторг договор долевого участия в строительстве жилья в одностороннем порядке и направил требование Шестаковой освободить квартиру, которая является собственностью строительной компании. В августе компания «СК-Инвест» также направила Шестаковой предложение обратиться в компанию за возвратом ранее полученного платежа в размере 2,8 млн рублей. Однако Елена Шестакова проигнорировала это обращение, как и последующие. И в сентябре 2016 года компания обратилась в суд с иском об истребовании имущества, находящегося в незаконном владении, то есть квартиры, в которой супруги Шестаковы постоянно проживают с 2015 года. Однако Заельцовский районный суд 26 мая 2017 года вынес решение в пользу Елены Шестаковой, удовлетворив ее встречный иск от 16 декабря 2016 года, признав тем самый действующим договор долевого участия в строительстве жилья от 29 марта 2015 года.

Суд счел односторонний выход из договора застройщиком злоупотреблением, с учетом того, что это решение было принято спустя год после заселения. Такой вердикт, по мнению экспертов, можно считать спорным. Ведь, кроме того, в решении говорится, что удовлетворение иска компании нарушит права супругов Шестаковых, поскольку за это время они вложили в ремонт квартиры порядка 4 млн рублей. При этом игнорируется сам факт задержки оплаты. В такой ситуации непонятно, почему Шестаковы, у которых нашлись 4 млн на ремонт, долго тянули с выплатой 1 млн, который, кстати, Шестакова внесла на депозит нотариуса лишь 11 апреля 2017 года. То есть с опозданием на 2 года и 1 день.

Таковы факты, изложенные в материалах дела. Стоит добавить, что в них приводятся слова Елены Шестаковой, согласно которым на момент заключения первого договора в 2014 году они поддерживали дружеские отношения с директором строительной компании Дмитрий Галитаровым. Однако ситуация изменилась. Во всяком случае, Дмитрий Галитаров не рассматривает сегодня возможности урегулировать разногласия иначе, как в суде.

«Наша позиция прежняя, — говорит директор «СК-Инвест». — Нам возвращают квартиру, а мы возмещаем Шестаковым все затраты. Включая затраты на дорогостоящий ремонт. Именно этого решения мы будем добиваться в суде высшей инстанции».

На момент сдачи материала связаться с Олегом Шестаковым, чтобы получить его комментарий, не удалось. В письменной форме депутат также не ответил.

Участники строительного рынка считают, что рассматриваемое дело создает нехороший прецедент для отрасли. «Получается, что можно не платить за квартиру и выиграть суд у застройщика. Это спорное решение оставляет много вопросов к практике нашего правосудия и деятельности самих отечественных судов, решения которых в последнее время все труднее поддаются разумному объяснению. Мое мнение таково, что суд должен в первую очередь руководствоваться законом, а не трактовать его так или иначе в зависимости от каких-то обстоятельств. Так что для меня ситуация выглядит, вы извините, просто смешной», — поделился мнением о решении Заельцовского районного суда депутат Совета депутатов Новосибирска, экс-председатель совета директоров ГК «Стрижи» Вячеслав Илюхин.

В свою очередь юристы считают, что хотя рассматриваемую ситуацию вряд ли можно считать типичной, она с малой вероятностью способна стать прецедентом. Скорее речь идет лишь о том, что она может стать показательным уроком для других застройщиков. «Такая ситуация сложилась исключительно из-за непредусмотрительности и нерасторопности самого застройщика. Если бы застройщик изначально предусмотрел условие о полной оплате квартиры до регистрации сделки и не передал бы объект до полного расчета, то такой ситуаций не было бы. Застройщик слишком долго оттягивал решение проблемы, и прошло более года, прежде чем он принял решение об отказе от договора и обращении в суд. Однако к тому моменту договор был уже фактически исполнен, квартира передана, и за этот период времени дольщик уже успел сделать дорогой ремонт, по стоимости превышающий стоимость самой квартиры», — констатирует основатель финансово-правовой группы «Финправ» Вадим Бадмаев. По его мнению, застройщику не следовало производить регистрацию договора до полной оплаты и предусматривать условие о возможности оплаты в день регистрации договора. Также возможной недоработкой со стороны юристов застройщика, как отмечает собеседник «КC», было неоспаривание заявленной Шестаковыми стоимости ремонта, поскольку вполне возможно, что стоимость ремонта могла быть завышена специально для суда, чтобы показать несоразмерность последствий.

«КС» будет следить за развитием событий.

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