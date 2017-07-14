В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска подвели строительные итоги первого полугодия текущего года. Ввод жилых площадей в эксплуатацию уменьшился почти в 1,3 раз.

За шесть месяцев 2017 года в Новосибирске было сдано в эксплуатацию 408,6 тыс. кв. м жилых площадей. Такими данными поделился начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Анатолий Мотыга. Ко второй половине 2017 года сдан 31 многоэтажный дом – это 362 тыс. кв. м и 6738 квартир. Больше всего сданных жильцам домов в Ленинском и Кировском районах. В первом семь домов, а во втором – пять.

Почти половина всех новостроек (49,5%) – это каркасные дома. Из веденных многоэтажек только 23,5% кирпичные. Что касается индивидуального строительства, за первое полугодие введено 355 домов, или 41,9 тыс. кв. м.

Заметим, что за аналогичный период прошлого года в областном центре было введено на 128,7 тыс. кв. м жилья больше.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter