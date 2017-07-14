В Бурятии из-за нашествия саранчи объявлен режим ЧС

Уже в двух районах республики Бурятия ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи на сельхозугодья. Еще в пяти районах его введут в ближайшее время.

Из-за жаркой погоды, держащейся на территории Бурятии, на пустующих полях размножилась саранча. Сейчас насекомое перешло на засеянные пшеницей сельскохозяйственные угодья. В двух районах республики власти объявили режим ЧС и собираются его ввести еще в пяти районах. Так, порог вредоносности численности саранчи в регионе уже превышен в 5-10 раз.

Режим ЧС позволит аграриям получить компенсацию за убытки, однако получат деньги только те фермеры, которые арендуют муниципальные и федеральные земли. Как рассказал каналу «ОТР» директор фермерского хозяйства «Куйтунское» Виктор Мясников, земли его хозяйства находятся в частной собственности, так что получить компенсацию предприниматель не сможет.

«Мы пытались собрать документы для получения компенсации, но оказалось, на них могут только рассчитывать арендаторы муниципальных и федеральных полей. Ежегодно ситуация усугубляется, химикаты не помогают, многие бросают поля и меняют сферу деятельности», — описал ситуацию Виктор Мясников.

Специалисты говорят, что остановить нашествие саранчи может только сильный и продолжительный дождь, однако пока такой погоды синоптики в Бурятии не прогнозируют.

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