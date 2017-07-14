Министр культуры РФ Владимир Мединский подтвердил уход Владимира Кехмана с поста директора Новосибирского государственного театра оперы и балета.



По словам Владимира Мединского, Кехман уйдет с работы в течение месяца. Министерство культуры РФ уже рассматривает различные кандидатуры на освободившуюся должность.

«Это связано с ведущимся против него судебным делом о банкротстве. Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж Министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», — пояснил причины ухода Владимир Мединский (цитируется по ИА ТАСС).

При этом министерство высоко оценивает достижения Владимира Кехмана в роли директора НОВАТа, в частности, рост доходов театра, увеличение заполняемости зала, проведение ремонта с привлечением внебюджетных средств и открытие нового концертного зала (состоится в сентябре).

Поясним, что Владимир Кехман вынужден покинуть должность, потому что человек, признанный банкротом, не может быть распорядителем средств.

О том, что Владимир Кехман покинет свой пост «КС» писал вчера. Напомним, что его имущество было распродано на торгах, а банкротство близится к завершению.

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