Провайдеры, осуществляющие свою деятельность на территории Красноярска, начали перенос своих линий связи в центре города под землю. Это связано с тем, что городские власти настаивают на благоустройстве города в преддверии Универсиады. Способом решения вопроса для провайдеров чаще всего становится аренда мощностей у «Ростелекома». Однако стоимость работ многие из них считают слишком высокой для бизнеса и настаивают на компенсации из местного бюджета.

Красноярские провайдеры начали перенос под землю своих линий связи на проспекте Мира в центре города. Во всех случаях речь идет об аренде инфраструктуры у «Ростелекома», решение о прокладке собственных мощностей на текущий момент ни одна из компаний не приняла, сообщила «КС» пресс-секретарь департамента городского хозяйства администрации мэрии Красноярска Светлана Трушкова.

«На первоначальном этапе между провайдерами и «Ростелекомом» возникали споры относительно цены и прочих условий аренды. Насколько нам известно, стороны нашли компромисс, разногласия между ними сняты. Согласно плану, все работы по укладке сетей должны быть завершены до начала работ с асфальтом. Ремонт проспекта Мира идет участками, на каждом из них сети переносят до начала этого вида работ. Вероятнее всего, все сети будут перенесены под землю к августу», — прогнозирует представитель департамента.

О начале работ по полному переносу сетей провайдера под землю сообщили и в «Ростелекоме». «Компания, исходя из условий недискриминационного доступа к своей инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, готов оказать услуги любому из операторов связи по утвержденным в компании тарифам. На сегодня заключаются договорные отношения с операторами. Работы по переносу линий связи в кабельную канализацию уже ведутся, в целом подрядные организации ПАО «Ростелеком» синхронизируют свою работу с подрядными организациями города», — прокомментировали «КС» в пресс-службе оператора.

В свою очередь руководитель юридического отдела ГК «Сибирские сети» Иван Мосияш отметил, что окончательного решения по условиям переноса сетей компанией пока не достигнуто. Общая стоимость оплачиваемых бюджетом реконструкционных работ на проспекте Мира составляет 168 млн рублей, однако никаких денег на компенсацию дополнительных затрат для провайдеров не предусмотрено. При этом только для оператора «Сибирские сети», юридическое лицо ООО «ОптиксТел», входящее в ГК «Сибирские сети», предполагаемые затраты составят 7,5 млн рублей. Эту сумму Мосияш оценил как «значительную».

«Мы продолжаем конструктивный диалог с городскими властями. На прошлой неделе в Красноярск приезжал генеральный директор нашей компании Александр Шиляев для участия в переговорах и встрече с провайдерами. Безусловно, мы поддерживаем эстетические преобразования в городе в связи с приближающейся Универсиадой. При этом мы хотим цивилизованного решения вопроса, ориентирующегося на практику европейской части России, в частности, Москвы, где город, выступающий инициатором реконструкций, в результате диалога с местными провайдерами эффективно решает данный вопрос с учетом интересов обеих сторон. Говорить о итогах встречи пока еще рано. Но важно отметить, что представители администрации, во-первых, быстро отреагировали на наше обращение, во-вторых, признали тот факт, что в бюджете на реконструкцию проспекта Мира не была корректно учтена финансовая составляющая переноса проводов. Нам кажется, что сейчас процесс урегулирования интересов сторон должен пойти более быстрыми и продуктивными темпами», — поделился глава юротдела.

Мосияш отметил, что вслед за проспектом Мира работы по переносу сетей начнутся и на соседних центральных улицах Красноярска – Ленина и Карла Маркса. Это может означать, что «объемы дополнительных затрат по этим участкам могут возрасти пропорционально», однако затруднился назвать точную сумму.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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