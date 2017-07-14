Недострои обанкротившегося красноярского «Сибстоуна» вновь выставлены на продажу. Эксперты скептически относятся к возможности их реализации, несмотря на значительное снижение цены. Более того, они ожидают, что количество проблемных объектов в городе будет расти.

Недостроенное многоэтажное здание в Красноярске, входящее в конкурсную массу обанкротившейся компании «Сибстоун», повторно выставлено на торги. Начальная цена лота — 268,1 млн рублей. В него входит готовое к сдаче на 51% здание площадью 30,7 тыс. квадратных метров, а также право аренды двух земельных участков на 9,4 тыс. и 8 тыс. квадратных метров соответственно. Торги стартуют с 31 июля, стоимость объекта будет снижаться на 10% каждые пять дней. Завершение тендера запланировано на 22 сентября. Предусмотрено, что цена продажи не может быть ниже 30% начальной стоимости.

Как сообщал «КС», ЗАО «Сибстоун» было признано банкротом в 2010 году, а его руководитель был приговорен к реальному сроку заключения. Указанный объект уже пытались ранее продать, однако за назначенную тогда стоимость 893,7 млн рублей покупателей не нашлось. Впрочем, другой незаконченный жилой дом того же застройщика, готовый на 40%, удалось реализовать в феврале нынешнего года.

Список проблемных строительных объектов в городе не ограничивается наследием «Сибстоуна». Так, в июне представители краевого ГУ МВД заявляли, что в настоящее время наблюдается «самое мощное обострение проблемы обманутых дольщиков за последние 3–4 года», сообщив также, что в связи c этой темой расследуется пять уголовных дел, а количество пострадавших от недобросовестных застройщиков красноярцев оценивается в 1200 человек. А на прошлой неделе в рамках дискуссии в правительстве региона было озвучено, что в конце мая список проблемных объектов расширился на четыре пункта. Министр строительства Красноярского края Николай Глушков недавно констатировал появление «третьей волны» обманутых дольщиков.

Президент Союза строителей Красноярского края, генеральный директор строительной компании «СМ.Сити» Александр Коропачинский пояснил, что к приобретению объектов незавершенного строительства девелоперы в принципе относятся настороженно, даже в случае сниженной цены и удобного местоположения.

«Застройщики опасаются судебных исков, инициированных бывшими дольщиками. В этом случае суд может остановить все работы на недострое в качестве обеспечительной меры. Ситуация с «Сибстоуном» — яркий пример. Объекты не могут продать уже второй год», — отмечает руководитель. Коропачинский предполагает, что в ближайшее время ситуация вокруг долевого строительства может еще более осложниться. «Обстановка в отрасли сейчас неблагоприятная, поскольку рынок перенасыщен предложениями. Похоже, что появления новых проблемных объектов, где срываются сроки ввода в эксплуатацию, не избежать. Надеемся, что таких случаев будет немного», — рассуждает глава Союза строителей.

Директор Красноярского филиала «БКС Премьер» Юлия Покаместова отмечает, что объекты незавершенного строительства могут быть выгодны для застройщиков, однако в основной массе найти инвестора для них затруднительно. «Привлекательность «замороженных» объектов для инвесторов зависит от характеристик конкретного проекта — его локации, стадии готовности и так далее. Участие в завершении недостроев может оказаться экономически выгодным для некоторых инвесторов, но в целом привлечь застройщика в проект незавершенного строительства другой компании довольно сложно, потому что неудач на ровном месте не бывает. В проблемных проектах часто бывают огромные подводные камни, например, неразбериха в бухгалтерских, проектных, учетных документах. Компенсироваться это может выгодной ценой и хорошими коммерческими перспективами», — отмечает она.

Эксперт отмечает, что сфера долевого строительства в последнее время стала более проблемной из-за роста количества банкротств. «В первом полугодии банкротами были признаны 57 застройщиков жилья. Эти компании, составляющие около 2% рынка, строили 289 объектов общей площадью 1,33 млн кв. метров в 28 регионах. Правила игры на рынке ужесточаются. Так, застройщики должны существенно увеличить уставный капитал. Изменения в законодательстве нацелены на большую прозрачность и устойчивость рынка, защиту прав дольщиков и общее снижение рисков в отрасли», — добавила Покаместова.

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