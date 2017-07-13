Сегодня в интервью «Известиям» Владимир Кехман сообщил, что покидает пост директора оперного театра. Это решение он принял, не дожидаясь вердикта суда относительно банкротства.

Новосибирский театр оперы и балета вновь ждет смена руководства. Сегодня стало известно, что Владимир Кехман принял решение уйти в очередной отпуск с возможным последующим увольнением. Исполнять обязанности генерального директора театра с сентября будет главный режиссер Вячеслав Стародубцев, совмещая в себе две должности.

«Пока я ухожу в очередной отпуск. Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — приводят слова Кехмана «Известия».

Напомним, все имущество Кехмана распродано на торгах и его банкротство близится к завершению. Согласно федеральному закону о банкротстве, человек, признанный банкротом, не может заниматься руководящие должности в течение трех лет. Уйти с поста руководителя Владимир Кехман решил до вердикта суда.

В пресс-службе Новосибирского театра оперы и балета прокомментировать информацию, которой располагают «Известия», не смогли.

Не так давно Кехман уже уходил в отпуск, чем породил массу слухов в СМИ. Вернувшись на рабочее место, директор театра обвинил мэрию Новосибирска и депутата Горсовета во лжи.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter