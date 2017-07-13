Компании «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании.

Как пояснили в компании «Яндекс», после объединения для пользователей обоих сервисов такси ничего не изменится: для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — Яндекс.Такси и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от Яндекс.Такси, так и от Uber. Такое объединение призвано увеличить количество доступных машин, сократить время ожидания и холостого пробега.

«Под капотом» будут работать алгоритмы распределения заказов и навигационно-картографические технологии «Яндекса».

Также «Яндекс» и Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, пользователь сможет из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа — заказать Яндекс.Такси из приложения Uber.

Uber и «Яндекс» приняли решение проинвестировать в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать Яндексу, на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам объединенной компании. Команды обеих компаний будут объединены. Генеральным директором объединенной компании стал глава «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

Сделка, в результате которой появится новая компания, еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.

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