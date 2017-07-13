В Заксобрании Красноярского края начали массово отказываться от прибавок к зарплате. По словам депутатов, за этот законопроект они не голосовали.

На последнем заседании Заксобрания Красноярского края депутаты увеличили размер своей зарплаты в два раза. Сейчас законность такого повышения проверяет прокуратура. Однако сами депутаты заявляют, что законопроект подменили, и все думали, что голосование идет за другой документ. По словам депутатов, последние поправки были внесены в день голосования. Такой же версией располагает прокуратура региона.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. Оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — цитирует «7 канал» члена Заксобрания Александра Глискова.

Как рассказал депутат Александр Глисков, лишь спустя неделю члены Заксобрания узнали о новой редакции документа. Депутаты ЛДПР предлагают провести чрезвычайную сессию, чтобы отменить принятый законопроект. Для этого нужно согласие 13 депутатов, но, по словам Глискова, многие депутаты и от других фракций дадут свое согласие.

«Мы отзываем свои голоса под этим законом и требуем созвать чрезвычайную сессию Законодательного Собрания, чтобы отменить этот документ. Не может быть речи ни о каком повышении зарплат депутатам пока не повышены в разы зарплаты учителей, врачей, библиотекарей. У нас десятки тысяч бюджетников живут на 20 тысяч рублей в месяц. В таких условиях поднимать себе зарплаты до 200 тысяч рублей – верх безнравственности», — говорится на сайте регионального отделения ЛДПР.

В сообщении подчеркивается, что те, кто причастен к новой редакции законопроекта, должны понести наказание и лишиться депутатских мандатов.

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