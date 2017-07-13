В четверг, 13 июля, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию индустрии гостеприимства Новосибирской области между министерством сельского хозяйства области, региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства и Федерацией рестораторов и отельеров России.

Федерация рестораторов и отельеров России официально открыла филиал в Новосибирской области. Возглавил организацию ресторатор Владимир Бурковский, авторству которого в Новосибирске принадлежат такие заведения, как «Фенимор Купер», Puppen Haus и кофейня «Креп де Кофе».

«На территории Новосибирской области филиал федерации существовал достаточно давно, ранее его возглавлял Сергей Зайцев, который на данный момент является президентом холдинга «Росинтер». Долгое время мы не могли найти подходящего лидера, теперь же «эстафету» взял на себя Владимир Бурковский, это тяжелая общественная работа, с которой, я уверен, он справится», — подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Актуальная задача федерации на текущий момент — популяризация русской кухни, которая, по словам Бухарова, не может существовать без локальных продуктов. Как следствие, одним из приоритетных направлений работы организации является взаимодействие с сельхозпроизводителями с целью популяризации региональных продуктов.

«Перспективы развития у данного направления, безусловно, сегодня есть. Порядка 80% продукции растениеводства и животноводства в регионе производится крупными холдинговыми компаниями. На малые формы хозяйства приходятся оставшиеся 20% и в последние годы этот сегмент показывает интенсивный рост. Прямыми рынками сбыта данной продукции являются, в частности, заведения общественного питания», — отметил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Владимир Бурковский подчеркнул, что в ближайших планах новосибирского филиала федерации – проведение различных гастрономических конкурсов и фестивалей, обучение специалистов для ресторанной отрасли, в том числе, создание специализированной школы как для молодых кадров, так и для профессионалов и, конечно, популяризация сибирской кухни.

Отметим, что Федерация рестораторов и отельеров по Новосибирску и Новосибирской области не имеет отношения к Сибирской федерации рестораторов и отельеров, председателем правления которой является Галина Шеломенцева.

Федерация рестораторов и отельеров основана в 1996 году на основе Московской гильдии рестораторов – первого в современной России профессионального объединения владельцев ресторанного бизнеса. На сегодняшний день ФРиО оказывает поддержку и защищает интересы более 3000 предприятий индустрии гостеприимства всех уровней и направлений, расположенных во всех регионах РФ. Президентом федерации является Игорь Бухаров.

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