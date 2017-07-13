Манеж конного клуба «Аллюр», трагедия в котором произошла 19 января 2017 года, обрушился из-за некачественного производства и монтажа металлических конструкций. Такие результаты показала экспертиза.

Экспертиза, которую провели специалисты Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ, установила, что вины в обрушении крыши конного клуба «Аллюр» вблизи поселка Новый под Новосибирском у его владельца Игоря Воротникова нет. Напомним, Воротникова судят за несвоевременную уборку снега с крыши. Однако по версии экспертизы, обрушение произошло из-за некачественного производства и монтажа металлических конструкций. Установлено, что конструкции, удерживающие кровлю, не отвечали требованиям безопасности. В частности, на них присутствовали непроваренные участки, разрывы сварных швов.

«Воротников обвиняется в том, что он не организовал своевременную уборку снега с крыши, что и привело к трагедии. Учитывая результаты экспертизы, мы с этим категорически не согласны и считаем, что уголовное преследование в этой части следует прекратить», — рассказал ТАСС адвокат Игоря Воротникова Артем Сорокин.

В свою очередь, по словам адвоката, директор клуба ничего не подозревал о качестве конструкций. Изначально они предназначались другому заказчику, но тот отказался их выкупать.

При обрушении крыши конного клуба погибли два человека. Всего в тот момент в постройке находилось семь человек. Владелец клуба уже полгода находится под домашним арестом.

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