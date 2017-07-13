Депутат Госдумы предложил распространить курортный сбор на Байкале только на иностранных туристов

Поправки к законопроекту «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» предложил депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов. Он считает, что взимать курортный сбор с российских туристов несправедливо.

Ранее стало известно, что Иркутская область может войти в число регионов, на территории которых будет введен сбор с отдыхающих. Сегодня в пресс-службе депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова было опубликовано его предложение о внесении некоторых изменений в данный эксперимент. Так, Щапов уверен, что большинство отдыхающих на Байкале российских туристов – это жители соседних регионов, которых «облагать «налогом на патриотизм» было бы несправедливо». Депутат предлагает взимать курортный сбор только с иностранных туристов и направлять средства в созданные фонды для устранения антропогенной нагрузки на природу Байкала.

«Абсолютное большинство иностранных гостей Байкала – это организованные туристы, останавливающиеся в отелях и на турбазах, а значит, механизм взимания упрощается», — привели слова Михаила Щапина в пресс-службе.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В Алтайском крае курортный сбор составит около 30 рублей в сутки. После завершения эксперимента власти примут решение о введении такого сбора на всей территории страны.

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