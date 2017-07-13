В Красноярске готовятся к строительству аквапарка

На сайте мэрии Красноярска появилась информация об аукционе на аренду земельного участка для строительства аквапарка и гостиницы. Место под этот комплекс было выбрано еще в марте 2017 года.

Участок на территории микрорайона «Слобода Весны» в районе пересечения улиц 9 Мая и Шахтеров выставлен на торги для строительства аквапарка на 2,8 тыс. мест с отелем на 200 мест, говорится на сайте городской администрации Красноярска.

Арендатора участка под аквапарк должны выбрать после 18 августа, а заявки будут приниматься до 12 августа. Из документов следует, что цена годовой арендной платы за территорию площадью почти 60 тыс. кв. м составит 23,3 млн рублей. В проекте договора сказано, что победителю аукциона площадка будет передана на семь лет.

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