Какой производитель мясных и колбасных изделий пользуется спросом в вашей семье?

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Какой производитель мясных и колбасных изделий пользуется спросом в вашей семье?

Редакция «КС» предлагает читателям выбрать лучшего производителя мясных и колбасных изделий, продукция которого удовлетворяет вас по качеству. Опрос включает наиболее популярные марки, представленные в большинстве торговых сетей Новосибирска.

Какой производитель мясных и колбасных изделий пользуется спросом в вашей семье?

Результаты опроса

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