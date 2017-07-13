Редакция «КС» предлагает читателям выбрать лучшего производителя мясных и колбасных изделий, продукция которого удовлетворяет вас по качеству. Опрос включает наиболее популярные марки, представленные в большинстве торговых сетей Новосибирска.

Какой производитель мясных и колбасных изделий пользуется спросом в вашей семье? «Сибирская продовольственная компания» («СПК»)

«Торговая площадь»

«Омский Бекон»

«Кудряшовский мясокомбинат»

«Дымов»

«Сибирский Гурман»

«Сибирские колбасы»

«Микоян»

«Ариант»

«Кузбасский мясокомбинат»

«Барнаульский мясоперерабатывающий завод»

«Черкизово»

Свинокомплекс «Томский»

Другая марка

Не покупаю колбасу Результаты опроса

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