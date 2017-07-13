Сибирские женщины-госслужащие стали самыми богатыми чиновницами России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновниц федеральных органов законодательной и исполнительной власти России. Первую и вторую строчки рейтинга заняли госслужащие из Сибири.

На первом месте недавно опубликованного журналом Forbes рейтинга богатейших федеральных чиновниц расположилась депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. Так, по итогам 2016 года Соломатиной был задекларирован доход размером в 56,2 млн рублей. Чиновница является учредителем медицинских организаций «Здоровье» и «Сантэ». Ранее, до того как Татьяна Соломатина перешла в Госдуму в октябре 2016 года, она была директором этих медучреждений.

Вторую строчку рейтинга заняла вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, сенатор Совета федерации от республики Тыва Людмила Нарусова с доходом в 28,7 млн рублей. В Совфед ее делегировал в 2016 году глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Такие известные женщины-политики как председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и зампред правительства РФ Ольга Голодец в рейтинге заняли 4 и 7 места соответственно.

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