Корреспондент «КС» выяснял, каким темпами развивается в СФО внутренний туризм, какие новые рекреационные возможности появились у туристов, отдыхающих на Алтае, а какие из существующих ранее, отдыхающие, вероятно, незаслуженно обходили стороной.

Отправной точкой путешествия послужила особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», которая находится на границе Алтайского края и Республики Алтай.

Напомним, что этот проект с 2007 года является одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов туристской сферы Алтайского края. Как вспоминает генеральный директор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» Александр Репин, зона финансировалась в следующей пропорции: 75% из федерального бюджета, и 25% — из регионального. Всего на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ушло 4,5 млрд руб. В свою очередь, инвесторы привнесли в проект порядка 2,5 млрд руб.

Резидентами особой-экономической зоны введено в эксплуатацию 24 туристских объекта: завершено строительство гостиницы, кафе, первого этапа горнолыжного комплекса, водных горок на искусственном наливном водоеме, объектов пасеки, супермаркета «Лето», галереи «Простор», кафе с административными и выставочными помещениями у Большой Тавдинской пещеры, миниотелей с оздоровительным центром. При этом для резидентов «Бирюзовой Катуни» предусмотрены референции по налогообложению и пониженные арендные ставки на землю. «Нерезиденты у нас, как правило, оказывают сезонные услуги по обслуживанию искусственного водоема, либо на территории, не вошедшей в состав зоны», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Сейчас всего насчитывается 20 резидентов ОЭЗ с учетом еще двоих, которые присоединились в этом году. Как сообщил Александр Репин, новые инвесторы планируют построить гостиничный комплекс и охотхозяйство. «Отель рассчитан на 70 мест. Сейчас новый резидент занимается оформлением документации. Думаю, что в следующем году они уже начнут выходить на строительную площадку», – спрогнозировал собеседник «КС».

Что касается охотничьего хозяйства, то, как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», подразумевается открытие зоопарка, где поселятся представители местной фауны: маралы, олени и так далее. Помимо этого планируется и организация выездов на охоту. В общей сложности объем инвестиций новых резидентов составит 350 млн руб.

Помимо этого в скором времени на территории «Бирюзовой Катуни» может появиться кемпинг. «На прошлом экспертном совете одна из компаний намерена осваивать участок под многофункциональный кемпинг, который включит парковку для трейлеров, палаток и бунгало с душевыми и прочими удобствами. Проектные работы скорее всего к концу года будут завершены. И все зависит от зимы – далее они выйдут на строительную площадку», – поделился планами Александр Репин.

Впрочем, это то, что туристов ожидает в будущем. Сейчас отдыхающие на «Бирюзовой Катуни» продолжают пользоваться озером – искусственным водоемом – одним из наиболее привлекательных объектов, так как природных мест на Алтае для купания крайне мало.

И здесь же нельзя не рассказать еще об одной площадке, которая также сосредотачивает туристов благодаря наличию уже природного озера Ая. При этом в парк-отеле «Ая», которому принадлежит треть береговой линии озера, считают себя ответственными за природный водоем и для того, чтобы разгрузить его (в последние годы озеро начинает цвести раньше обычного), открыли в этом году самый большой в России бассейн.

Как рассказал «КС» коммерческий директор парк отеля «Ая» Олег Пальчиков, площадь бассейна составляет 3,4 тыс кв.м, а протяженность – 170 м. Таким образом, он превзошел ранее самый крупный бассейн площадью 1,6 тыс. кв.м в Казани и в соседнем Барнауле, там площадь сооружения составила 1,2 тыс. кв. м.

«В этом бассейне уровень хлора гораздо ниже, чем на аналогичных объектах в Барнауле и Новосибирске, но при этом мы используем кварцевый песок и ультрафиолет. Воду набираем из собственной скважины», – рассказал коммерческий директор парк отеля «Ая».

В прохладное время вода в бассейне подогревается. При этом подогрев осуществляется благодаря специально установленным солнечным батареям. Для этих целей требуется 80 кВт, уточнил Олег Пальчиков.

Сооружение для купания разделено на три чаши. Самая малая – для детей, глубина средней чаши достигает 1,2 м и в третьей до 1,8 м.

И, возвращаясь на «Березовую Катунь», продолжаем обзор достопримечательностей. В пешей доступности на территории «Бирюзовой Катуни» расположены Тавдинские пещеры, где можно выбрать маршрут, начиная от часа и заканчивая 6-часовой экскурсией вглубь пещер. Также неподалеку находится пасека известного Славы Медовухи, где проводят бесплатные экскурсии по пасеке, устраивают сеанс лечебного сна на ульях с пчелами, угощают медовухой.

Битлы добрались до Алтая

Активно работают в ОЭЗ и с культурной программой, каждый год также на территории появляется какой-либо новый арт-объект. Помимо известного памятника поэту и художнику Николаю Рериху, на «Бирюзовой Катуни» три года назад установили памятник Джону Леннону, одному из основателей легендарных The Beatles. И судя по частотности появления арт-объектов, посвященных группе The Beatles, творчество легендарной ливерпульской четверки у представителей местного арт-сообщества вызывает больший отклик, нежели Николай Рерих. Помимо памятника Леннону со встроенными динамиками, с этого года рядом с галерей «Простор» установлено полотно художника и скульптора Владимира Войчишина (он же и автор памятника музыканту) под названием «Земляничная поляна» неподалеку от которого Джон Леннон, как если бы он был величиной с Гулливера, «обронил» свои круглые очки.

Неожиданное казалось бы увековечивание английских музыкантов (которые в отличие от Николая Рериха, искавшего в тех местах Шамбалу, никогда не бывали на Алтае) не ограничивается установкой многочисленных арт-объектов. Например, в этом году в ОЭЗ 1 июля прошел фестиваль Because of the Beatles fest При этом в крае фестиваль проводится в четвертый раз. В мероприятии на «Бирюзовой Катуни» выступили 17 исполнителей, в том числе и из Новосибирска. Хедлайнером стала московская трибьют-группа The BeatLove. Молодые музыканты уже более трех лет выступают в образе великой четверки. При этом роль Джоржа Харрисона исполняет сын актрисы Натальи Варлей – Александр.

Впрочем, те туристы, для кого «не долго музыка играла», могли посетить в соседнем селе Талда фестиваль «ВотЭтно», который длился три дня. По рассказам новосибирского организатора мероприятия Юрия Романова, этот фестиваль проводится уже в 7-й раз. «На участие в фестивале поступило порядка 10 заявок со всего мира, в том числе и из Индонезии. Французские артисты приехали сами. За все время существования «ВотЭтно» мы привезли более полутысячи музыкантов», – подсчитал Юрий Романов.

Впрочем, было бы наивно полагать, что этим фестивальная жизнь близ «Бирюзовой Катуни» ограничивается. Лидерство, как ни странно, в этой деятельности можно отдать игорно-развлекательному комплексу Altaipalace, по крайней мере, за частотность и регулярность проведения концертов звезд российской и зарубежной эстрады.

«В нем и радость, и тоска»

Напомним, что с момента жесткого регулирования игорной деятельности в России прошло уже 8 лет. Тогда правительство приняло решение о выносе игорных заведений в специализированные зоны. «Сибирская монета» как раз одна из таких. Всего же по России насчитывается четыре таких объединения.

Открытие первого и пока единственного игорно-развлекательного комплекса Altaipalace состоялось в конце 2014 года. В планах строительство 4 и 5-звездочных отелей с общим номерным фондом в 1 тыс. мест, пятизвездочного гостиничного комплекса «Русская деревня», горнолыжного комплекса, крытого аквапарка, сети бутиков и ресторанов. Все это планируется построить в ближайшие 3 года. Общая сумма инвестиций на реализацию проекта составляет 30 млрд руб.

В настоящее время в составе Altaipalace помимо развлекательной инфраструктуры: казино, spa-комплекс, тренажерные и бильярдные залы, спортивная площадка для занятий теннисом и баскетболом и детской комнаты, работают отель на 46 номеров и ресторан на 100 посадочных мест.

Помимо автопарка в распоряжении гостей Altaipalace вертолеты Robinson и Eurocopter. Как рассказали в игорно-развлекательном комплексе, там на текущий момент разрабатывается программа джанкет-тура, например, для гостя из Новосибирска стоимость составит 75 тыс. руб. При это игроки смогут играть по минимальным ставкам не менее 5 часов в течение 2 дней. Кроме того, гость получит скидку на проживание и трансфер.

Говоря о посещаемости Altaipalace, в игорной зоне рассказали, что с конца 2014 года комплекс посетили около 70 тыс. человек. В текущем году поток составил 20 тысяч.

Что же касается ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», то на курорте за 10 лет его существования побывали 2,7 млн человек. В прошлом году объем турпотока составил 400 тыс. человек. По словам Александра Репина, столько же ожидается и в 2017 году.