Директор и учредитель портала «Сиб.фм» Андрей Ксенчук запустил кофейню «Молоко», расположившуюся на первом этаже нового жилого комплекса Milk House в центре Новосибирска.

Напомним, что ЖК Milk House был построен на месте бывшего молочного завода Danone, который закрылся в сентябре 2014 года и спустя три месяца был снесен. На высвободившемся участке застройщик возвел клубный дом повышенной комфортности на 164 квартиры с символичным названием Milk House (в переводе с англ. — «Молочный дом»). Полагая, что «свечкам» в тихом центре Новосибирска не место, застройщик с самого начала отказался от концепции возведения высотных зданий, пожертвовав частью прибыли в целях сохранения облика исторического квартала. Объект, включающий два многосекционных дома переменной этажности с общей площадью квартир 18 тыс. кв. метров, был сдан в эксплуатацию 23 декабря 2016 года.

На первом этаже ЖК Milk House заработало кафе «Молоко». Его основателями являются Андрей Ксенчук и Ольга Ионина. Андрей Ксенчук является директором портала «Сиб.фм» и совладельцем джаз-клуба «Труба» (наряду с его основателем — предпринимателем Петром Финовым).

По словам Андрея Ксенчука, площадь кофейни составляет 75 квадратных метров, в ней порядка 24 посадочных мест. Объем инвестиций в запуск заведения не раскрывается. По оценке участников рынка, запуск подобной кофейни может обходиться в 4-6 млн. рублей.

В «Молоке» можно отведать кофе, чай, лимонад, милк-шейк, смузи, а также позавтракать. Также в отдельном меню предусмотрены горячие блюда, ассортимент которых будет обновляться. Основатели кофейни ориентируются на жителей тихого центра, сотрудников близлежащих офисов с доходами чуть выше среднего, которые ценят комфорт, большие порции и разнообразие в блюдах.

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