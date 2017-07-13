Сенатор рассказал о состоянии здоровья Амана Тулеева

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев идет на поправку. Об этом журналистам рассказал член Федерального собрания РФ от Кузбасса Сергей Шатиров. Напомним, сейчас Тулеев проходит реабилитацию в московской клинике.

Состояние здоровья губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, перенесшего операцию на позвоночнике и проходящего реабилитацию в одной из клиник в Москве, улучшается, рассказал накануне журналистам член Федерального собрания от Кузбасса Сергей Шатиров.

«Что касается здоровья губернатора, могу сказать одно: он находится в рядовой палате, врачи сегодня констатируют, что состояние идет на улучшение. Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки», — цитируют Шатирова «РИА Новости».

Как оценил сенатор здоровье губернатора, он «энергичен и полон мыслей».

Аман Тулеев ушел в отпуск 22 мая и после чего отправился в Германию, где перенес сложную операцию с использованием металлоконструкций, а после у главы региона было осложнение в виде пневмонии.

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