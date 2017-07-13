Прокуратура проверит законность повышения зарплаты чиновников в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по поводу принятия депутатами законодательного собрания региона закона «О внесении изменений в Закон края «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края». Он предусматривает увеличение размера оплаты труда лицам, замещающим государственные должности.

Напомним, закон о котором идет речь был принят 8 июня. Проект предполагает повышение зарплаты для лиц, замещающим государственные должности в два раза. К ним относятся губернатор, председатели правительства и заксобрания, их заместители, министры, председатели комитетов ЗС и депутаты, аудиторы Счетной палаты и др.

При этом поправка, которая предусматривает повышение оплаты труда для замещающих государственные должности лиц, была включена уже в день заседания. Соответственно, в доработанном виде законопроект в прокуратуре не видели.

«Учитывая, что в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета, прокуратурой края будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства органами государственной власти края при формировании расходов краевого бюджета, учитывающих положения вышеназванного Закона края», — поясняется на сайте ведомства.

Отметим, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уже подписал этот закон, который поднимает и его зарплату в два раза.

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