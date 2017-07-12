Сильный ливень затопил центральные улицы Новосибирска

В Новосибирске прошел сильный ливень с грозой. Буквально за полчаса центральные улицы города затопило водой.



Жители Новосибирска сообщают в социальных сетях о сильном затоплении улиц города.

Так, «под водой» оказались Ипподромская магистраль, улицы Гоголя, Мичурина, Фабричная и другие.

Затопление улиц вызвало сильные пробки. Еще до начала вечернего «часа пик» система Яндекс.Пробки оценивала ситуацию на дорогах города на шесть баллов. А на момент публикации город заполнили девятибалльные пробки. Пользователи сервиса не рекомендуют ехать в сторону ул. Ипподромской и говорят о сильной пробке на ул. Гоголя. Кроме того, сообщается о трех ДТП в центре города.

ТАСС отмечает, что в МЧС жители Новосибирска в связи с ливнем не обращались.

Напомним, что в июле прошлого года также прошел сильный ливень, который повторился и в августе.

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