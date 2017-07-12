Директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман в интервью Ленте.ру обвинил во лжи депутата горсовета Наталью Пинус и главу департамента культуры мэрии Новосибирска Анну Терешкову.



Напомним, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своих страницах в социальных сетях сообщила о смене руководства в театре оперы и балета и отпуске по уходу за ребенком, который взял Владимир Кехман. Однако, в самом театре эту информацию опровергали. Позже отпуск директора НОВАТа подтвердили в Министерстве культуры РФ. Также об этом сообщала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова: она говорила об отпуске на три года. 7 июля стало известно что Владимир Кехман снова приступил к работе в театре.

Сегодня издание «Лента.ру» опубликовало большое интервью с руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом. Помимо прочего, журналист попросил его прокомментировать скорый выход из декретного отпуска, о котором сообщали новосибирские СМИ.

«Пинус, как всегда, врет. Я не уехал на три года и никаких отпусков не брал», — ответил Владимир Кехман. Также он сказал, что отпуска на три года просто не существует: он берется на полтора года с возможностью продления.

Директор НОВАТа пояснил, что был вынужден уехать к жене во Францию, поскольку ей пришлось рожать там. Так как Владимир Кехман ни разу не уходил в отпуск, в Министерстве культуры ему пошли на встречу и позволили уехать из страны на необходимое время.

«То, что администрация Новосибирска подтвердила ее [Пинус] слова, это чистая ложь», — отметил Владимир Кехман. Он добавил, что потребовал от СМИ, которые присоединились к распространению этой информации, дать опровержение. Если этого не произойдет, он обратится в суд.

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