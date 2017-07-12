Райффайзенбанк выпустил новую кредитную карту

 
 
Райффайзенбанк

Райффайзенбанк запустил новую кредитную карту с возможностью бесконтактной оплаты. Компания озвучивает ряд плюсов данного предложения, в том числе бесплатное обслуживание и наличие беспроцентного периода.

«На рынке всего несколько продуктов, у которых настолько комфортный льготный период, – комментирует руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов. – За такой срок клиенты могут позволить себе все желаемые покупки и при этом не платить проценты за кредит».

Процентная ставка по кредитной карте находится в диапазоне 29-34% и определяется индивидуально.

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