Комиссия Новосибирского УФАС России рассмотрела дело в отношении АО «СИБЭКО», закупившего премиальные автомобили.

Новосибирское УФАС России, рассмотрев дело по закупке автомобилей АО «СИБЭКО», обнаружило, что в положении о закупке не было предусмотрено конкурсной процедуры.

«При систематическом применении данных норм, неизбежно возникает риск наступления такой неблагоприятной ситуации, когда любая закупка, проводимая субъектом естественной монополии может быть осуществлена путем заключения договора с конкретным хозяйствующим субъектом», — отметила заместитель руководителя управления Наталья Камнева.

Кроме того, антимонопольным органом было установлено, что возможность предоставления эквивалента закупаемым автомобилям также отсутствовала. Заказчик не только ограничил рынок поставки до конкретного производителя (Lexus, корпорации Toyota Motor), модели (LX 570 LUXURY 8S+), но и цветом кузова и салона. При этом технические характеристики закупочной документацией не установлены, сообщают в пресс-службе ведомства.

Таким образом, АО «СИБЭКО» признали нарушившим федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В свою очередь в компании «КС» ответили, что с решением ознакомиться не успели. «На данный момент АО «Сибирская энергетическая компания» текст решения комиссии Новосибирского УФАС России еще не получила. Как только решение будет получено, в компании изучат его и определятся со своими дальнейшими действиями», — отреагировали в пресс-службе «СИБЭКО».

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