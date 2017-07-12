Избирком потребовал снять баннеры Сергея Бойко из-за карикатуры на Городецкого

Сегодня состоялось заседание Избирательной комиссии по округу 21 Новосибирской области, на котором разбиралась жалоба на предвыборные баннеры Сергея Бойко. Заявителю показалось, что на них изображен губернатор Владимир Городецкий. Комиссия поддержала эту точку зрения и теперь плакаты придется снять.



По информации Сергея Бойко, жалобу в Избирком подал доверенное лицо кандидата от партии «Коммунисты России». В заявлении говорилось, что мужчина с воздушными шариками, изображенный на плакатах Сергея Бойко, похож на губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

По итогу заседания комиссия согласилась с заявителем. «Решили, что на этом баннере изображен Владимир Филиппович Городецкий с фотографической точностью. И материалы запретили к распространению», — прокомментировал «КС» Сергей Бойко. «Хотелось бы узнать мнение самого Владимира Филипповича: действительно ли он так похож. Потому что это — типичная карикатура и можно найти сходство со многими персонажами», — добавил он.

Также Сергей Бойко заявил, что планирует обжаловать это решение в Облизбиркоме, а затем, если потребуется, и в суде. На данный момент кандидат планирует слегка изменить изображение и напечатать новые баннеры.

Интересно, что ранее в Новосибирской области уже был спор по поводу использования рисованных изображений реальных лиц в предвыборной агитации. Тогда это касалось портрета Иосифа Сталина в предвыборных материалах КПРФ. «Рисунки, компьютерные персонажи, иные художественные образы, вымышленные персонажи (в том числе и те, создание которых было основано на реально существующих или существовавших в прошлом личностях) не относятся к изображениям физлиц по смыслу законодательства о выборах», — так официально прокомментировал этот вопрос ЦИК в 2016 году. То есть изображение людей, не являющихся кандидатами, в агитации возможно, но только в том случае, если они представляют рисунки или художественные образы. Если же необходимо все-таки доказать, что на рисунке изображено конкретное лицо, то «факт использования изображения физлица подлежит доказыванию лицом, запечатленным на таком изображении». То есть в данном случае с требованием о запрете агитации, если проводить аналогию с предыдущими решениями, должен бы был обращаться лично сам Владимир Городецкий.

Напомним, что изменения в законодательство о выборах было внесено в 2016 году. По новым правилам нельзя использовать в предвыборной агитации изображения других людей за исключением кандидата.

Сергей Бойко — самовыдвиженец на довыборы по округу № 21 в законодательное собрание Новосибирской области. Также по этому округу выдвигаются президент АО «Трансервис» Александр Бойко («ЕР»), советник мэра Новосибирска Сергей Клестов (КПРФ), член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики Надежда Ланцова («СР»), инженер Новосибирского государственного технического университета Виктор Куршин («КР») и руководитель некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин (ЛДПР).

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