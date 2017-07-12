Акционеры компании «Евросеть» — «Вымпелком» и «МегаФон» — приняли решение о прекращении совместной деятельности. «МегаФон» приобретет у «ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и доведет свою долю владения до 100%. «ВымпелКом», в свою очередь, приобретет половину розничных салонов «Евросети».

О принятом акционерами «Евросети» решении сообщила пресс-служба «МегаФона» и «Вымпелкома».

Предполагается, что сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

Как пояснил генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков, несмотря на смену акционеров, «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть и сохранит свой бренд. ««Евросеть» будет передавать частями помещения компании, на это уйдет 10-12 месяцев. На протяжении этого времени мы планируем открытие новых салонов и найм сотрудников. Мы продолжим работать как «Евросеть», развивая финансовые сервисы и услуги, в том числе нашу карту «Кукуруза»» — пояснили «КС» в пресс-службе «Евросети». По данным информационного агентства RNS, пост президента компании сохранит Александр Малис.

«Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «МегаФоном» призвана способствовать усилению монобрендовой стратегии «ВымпелКома» и позволить удвоить нашу розничную сеть в России», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Шелль Мортен Йонсен.

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