Красноярск обошел Новосибирск в рейтинге качества городской среды

КБ «Стрелка» опубликовало «Индекс качества городской среды». Согласно данному исследованию, Красноярск — более комфортный для жизни город, чем Новосибирск.



КБ «Стрелка» совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию подготовили «Индекс качества городской среды». Это рейтинг удобства жизни среди городов России. Кстати, «Известия» сообщают, что Министерство строительства РФ с вниманием отнеслось к данному исследованию и планирует использовать его результаты в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Конструкторское бюро «Стрелка» (Москва) — один из ведущих российских операторов архитектурных и градостроительных конкурсов, консультант по разработке городских решений. Было основано в 2013 году на базе консалтингового подразделения Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Компанией руководит известный бизнесмен Александр Мамут.

Рейтинг составлялся по итогу мониторинга качества городской среды в 90 городах России. Учитывались такие показатели, как «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура», «Общегородское пространство» и др. При этом каждый критерий оценивался по бальной системе, в которой оценивались безопасность, комфорт, разнообразие и другие аспекты. В работе исследователи использовали данные геоинформационных систем, космические снимки, информацию из социальных сетей и другие материалы.

В «десятку» рейтинга вошли два сибирских города. 6 место занял Красноярск, набравший 141 балл. При этом Новосибирск оказался только на 8 месте со 137 баллами.

Ожидаемо, самой комфортной была признана городская среда в Москве. Столица заняла первое место в списке. Кстати, она оказалась единственным городом, чье состояние оценено как хорошее. Красноярск также опередили Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Кстати, именно КБ «Стрелка», подготовившее рейтинг, сделало проект благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске.

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