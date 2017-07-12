Некоторые депутаты и представители общественных организаций обеспокоены тем, как пройдет изменение структуры правительства Новосибирской области. Они направили губернатору Владимиру Городецкому письмо, в котором предлагают обсудить предстоящую реорганизацию министерства соцразвития и министерства труда во избежание обострения некоторых возможных, в том числе политических, проблем.

Письмо главе области Владимиру Городецкому по поводу «оптимизации» двух региональных министерств — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов — было направлено 10 июля, рассказал корреспонденту «КС» депутат законодательного собрания, председатель Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Вячеслав Журалев. Под посланием подписались несколько депутатов, ветераны и руководители общественных организаций. Они выражают обеспокоенность тем, как именно пройдет реорганизация.

По словам депутата, озабоченность совета ветеранов связана с тем, как перемены могут отразиться на положении незащищенных категорий населения, ветеранах-пенсионерах. Беспокойство вызывает и судьба профтехобразования в области.

Потенциальные социальные проблемы тесно связаны в том числе с политической стабильность региона.

Как отметил Вячеслав Журавлев, о «перипетиях» с главой министерства соцразвития известно давно, но новость о предстоящих переменах стала неожиданностью как для общественников, так и для депутатов. Последнее с его точки зрения особенно странно, если учесть, что при губернаторе Новосибирской области действует общественный совет, в который входят парламентарии. Журавлев напоминает, что в ходе «тарифной истории» глава региона высказывался за то, чтобы резонансные решения больше не проходили без обсуждения с депутатами.

Пока реакции от губернатора на письмо не было. По закону у главы региона есть месяц, чтобы на него ответить.

Кстати, утром 12 июля председатель профильного комитета в заксобрании Новосибирской области, по социальной политике, Игорь Гришунин о письме губернатору не знал.

Напомним, 4 июля Владимир Городецкий подписал постановление об изменении в структуре правительства Новосибирской области. Вместо отдельных министерств соцразвития и министерства труда будет создано одно ведомство, по аналогии с федеральным уровнем, где действует единое министерство труда и социальной защиты.

Министерство труда Новосибирской области будет полностью расформировано, его функции поделят министерство образования и новое министерство труда и соцразвития. Как объяснял глава Новосибирской области, реструктуризация нужна в целях оптимизации системы управления региона и для упрощения работы с федеральным министерством.

Городецкий отмечал, что сотрудники обоих министерств перейдут на работу в новое созданное ведомство, но часть сотрудников будут сокращены. О том, кто возглавит новую структуру, глава области не упоминал.

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