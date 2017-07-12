Начальник железнодорожной станции в НСО подозревается во взятке

Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника железнодорожной станции Искитим. Он подозревается в получении взятки — 50 тыс руб.



По данным следствия, взятка в размере 50 тыс руб. была получена начальником станции за способствование в беспрепятственной и бесперебойной работе предпринимателя в сфере транспортных услуг на железнодорожной станции Искитим. Также вознаграждение предполагало возможность оформления документов на вагоны с грузом без участия предпринимателя, что нарушает требования.

Следственные действия еще продолжаются.

Имя подозреваемого следствие не сообщает. Однако ОАО «РЖД» на своем сайте указывает, что сейчас начальником вокзала станции «Искитим» является Надежда Лаврова, а ранее был Дмитрий Баев.

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