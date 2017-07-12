Директор «Центра зимних видов спорта» в Новосибирске подозревается в мошенничестве

Признаки нарушений при расходовании бюджетных средств обнаружены в ледовом дворце спорта «Звёздный». После этого был задержан руководитель «Центра зимних видов спорта» Константин Каширин.

МАУ СДЮСШОР «Центр зимних видов спорта» обучает молодёжь по программам подготовки спортсменов по лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой.

Директор МАУ СДЮСШОР «Центр зимних видов спорта» Константин Каширин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он задержан для выяснения обстоятельств нарушений.

Следственный комитет по Новосибирской области сообщает, что по делу о мошенничестве подозревается еще и директор ООО «МаленГрупп». Следствие считает, что преступный умысел у Константина Каширина возник, когда в 2015 году мэрия города выделила ЦЗВС 7,2 млн руб. для установки новой хоккейной коробки в ледовом спортивном комплексе «Локомотив». Для реализации своего плана он вступил в сговор с директором «Маленгрупп», а затем обеспечил победу этой компании в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования. После этого на счет организации были переведены 7,2 млн руб, однако реально оборудование было куплено только за 5 млн руб. А оставшиеся 2,2 млн руб. фигуранты использовали по своему усмотрению.

Известно, что директор «Маленгрупп» полностью признал свою вину, а руководитель ЦЗВС — частично. Сейчас рассматривается вопрос о заключении Константина Каширина под стражу.

«Мы продолжаем наводить порядок в мэрии, идёт проверка всех структурных подразделений. Мы очень благодарны следственному комитету за то, что он нам в этом помогает, потому что иначе мэрии было бы тяжело выявить факты нарушений и пресекать их», — прокомментировала случившееся начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова на официальном портале Новосибирска. Также она отметила, что хоть и считает следственные действия крайними мерами, в некоторых ситуациях участие правоохранительных органов необходимо.

Интересно, что это уже не первый случай, когда проблемы данного учреждения вышли в публичную плоскость. Председатель комиссии по социальному развитию совета депутатов Новосибирска Андрей Андрейченко руководил Центром зимних видов спорта до 2015 года, но затем был уволен без четкого объяснения причин. При этом Анна Терешкова тоже выступала с официальным заявлением со страниц портала Новосибирска. Тогда при объяснении кадровых изменений речь также шла о «наведении порядка» в городских учреждениях культуры и образования.

Константин Каширин

Константин Каширин был назначен руководителем Центра зимних видов спорта в июле 2015 года. Родился в 1968 году в Новосибирске. Занимался спортивной гимнастикой и лёгкой атлетикой. Ранее работал в коммерческих структурах. Катается на горных лыжах, играет в хоккей за ветеранов. В день назначения директором ЦЗВС, представляя Константина Каширина, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Сергей Ахапов отмечал, что надеется на позитивные изменения в центре, а также, что большой опыт работы в структурах бизнеса должен помочь ему наладить финансовую дисциплину и привлечь инвесторов, а это является важным фактором в условиях кризиса.

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