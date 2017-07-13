Как стало известно «КС», Виталий Штабный вышел из состава учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в рамках холдинга «Российские мясопродукты». Его долю выкупили двое других основателей группы компаний — Алексей и Николай Зенковы. Хотя сделка произошла еще в 2016 году, информация о ней появилась только сейчас.

«Российские мясопродукты» начали работу в Новосибирске в 1994 году с небольшого мясоперерабатывающего цеха мощностью 300 кг в сутки. За 23 года предприятие выросло до крупного холдинга с мощностью производства более 200 тонн готовой продукции в сутки. Основными направлениями бизнеса является мясопереработка, мясозаготовка, оптово-розничная торговля мясопродуктами. В состав холдинга «Российские мясопродукты» (РМП) входят «Сибирская продовольственная компания» (Новосибирск), «Красноярская продовольственная компания» (Красноярск), собственные мясозаготовительные мощности на Алтае и в Новосибирской области, сеть торговых домов и фирменных магазинов. Продукция холдинга «Российские мясопродукты» реализуется на рынках всего Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, Урала, Центральной России и поставляются в Казахстан. Ранее холдингом в равной доли владели Алексей и Николай Зенковы, а также Виталий Штабный.

Информацию о выходе Виталия Штабного из состава учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в рамках холдинга «Российские мясопродукты», подтвердили участники рынка. Данные ЕГРЮЛ также свидетельствуют о том, что действующими собственниками холдинга «Российские мясопродукты» являются Алексей и Николай Зенковы. В самом холдинге подтвердили выход Виталия Штабного из состава акционеров холдинга, но от каких-либо комментариев на эту тему отказались.

Напомним, что Виталий Штабный до 2011 года занимал пост главы холдинга «Российские мясопродукты», после чего отошел от оперативного управления группой компаний и сосредоточился на вопросах ее развития. После ухода из «РМП» Виталий Штабный занялся реализацией собственных проектов как на рынке мясопереработки, так и в других сферах. Его комментарий на момент подготовки материала получить не удалось.

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