Виталий Штабный вышел из состава учредителей холдинга «Российские мясопродукты»

 
 
Виталий Штабный (на фото) покинул состав учредителей "Российских Мясопродуктов". Фото из архива "КС"

Как стало известно «КС», Виталий Штабный вышел из состава учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в рамках холдинга «Российские мясопродукты». Его долю выкупили двое других основателей группы компаний — Алексей и Николай Зенковы.  Хотя сделка произошла еще в 2016 году, информация о ней появилась только сейчас.

«Российские мясопродукты» начали работу в Новосибирске в 1994 году с небольшого мясоперерабатывающего цеха мощностью 300 кг в сутки. За 23 года предприятие выросло  до крупного холдинга  с мощностью производства более 200 тонн готовой продукции в сутки.

 Основными направлениями бизнеса является мясопереработка, мясозаготовка, оптово-розничная торговля мясопродуктами. В состав холдинга «Российские мясопродукты» (РМП) входят «Сибирская продовольственная компания» (Новосибирск), «Красноярская продовольственная компания» (Красноярск), собственные мясозаготовительные мощности на Алтае и в Новосибирской области, сеть торговых домов и фирменных магазинов. Продукция холдинга «Российские мясопродукты» реализуется на рынках всего Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, Урала, Центральной России и поставляются в Казахстан. Ранее холдингом в равной доли владели Алексей и Николай Зенковы, а также Виталий Штабный.

 Информацию о выходе Виталия Штабного из состава учредителей юридических лиц, осуществляющих деятельность в рамках холдинга «Российские мясопродукты», подтвердили участники рынка. Данные ЕГРЮЛ также свидетельствуют о том, что действующими собственниками холдинга «Российские мясопродукты» являются Алексей и Николай Зенковы.  В самом холдинге подтвердили выход Виталия Штабного из состава акционеров холдинга, но от каких-либо комментариев на эту тему отказались.

Напомним, что Виталий Штабный до 2011 года занимал пост главы холдинга «Российские мясопродукты», после чего отошел от оперативного управления группой компаний и сосредоточился на вопросах ее развития.  После ухода из «РМП» Виталий Штабный занялся реализацией собственных проектов как на рынке мясопереработки, так и в других сферах. Его комментарий на момент подготовки материала получить не удалось.

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