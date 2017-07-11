Окончательно утверждены кандидаты от КПРФ по 21-му округу в заксобрание Новосибирской области и по 14-му округу в совет депутатов Новосибирска. Также коммунисты сообщили, кто примет участие в районных кампаниях.

Вчера, 10 июля прошло заседание бюро новосибирского обкома КПРФ. Как и предсказывал «КС», в горсовет коммунисты выдвигают руководителя депутатского центра КПРФ в Калининском районе, директора компании «СибирьМонтаж Автомат» Дмитрия Коликина. Для него это первая избирательная кампания.

В заксобрание на 21-м округе (Железнодорожный и Заельцовский районы Новосибирска) утвержден советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов.

Как сообщает пресс-служба коммунистов, КПРФ примет участие в довыборах в совет депутатов Болотнинского района на двух округах. Туда партия выдвигает «молодых коммунистов», то есть новичков на выборах Александра Притьмова и Дмитрия Кудрявцева. Притьмов — секретарь первичной организации Первомайского местного отделения КПРФ «Южная» в Новосибирске. Кудрявцев — заместитель секретаря первичного отделения горкома ЛКСМ «Первомайское» в Новосибирске.

Напомним, довыборы в ЗС связаны с тем, что коммунист Артем Скатов ушел в вице-мэры. От «Единой России» на территории выдвинется президент АО «Трансервис» Александр Бойко, от КПРФ —Сергей Клестов. Здесь «работает» журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов. Вероятно, он выдвинется от «Родины». «Справедливая Россия» выставит члена НП «ЖКХ-Контроль», члена общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председателя товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежду Ланцову. ЛДПР поддержит одного из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илью Кононыхина. Уже получили статус выдвинутых кандидатов на довыборы в ЗС предприниматель и руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко (самовыдвиженец) и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин («Коммунисты России»).

В совет депутатов Новосибирска пройдут довыборы, так как единоросс Андрей Каличенко ушел в Госдуму. От ЕР на округе на довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев, от КПРФ Дмитрий Коликин. Справедливороссы поддержат помощника депутата ЗС, председателя контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР Александра Вандакурова. ЛДПР поведет на них главного инженера ЗАО «Перспектива» Дмитрия Голованева. Официальный статус выдвинутых кандидатов на довыборы уже есть у директора ООО «Технологии», председателя новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова. Как независимые кандидаты выдвинута 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова.

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