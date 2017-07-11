11 июля 2017 года федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени рассмотрел кассационную жалобу компании «Сибмост» на решение апелляционной инстанции от 10 мая 2017 года.

«Суд рассмотрел доводы сторон, законность и обоснованность решения апелляционной инстанции и не обнаружил нарушений, – сообщила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова. – Факт убытков «Сибмоста» не признан. Жалоба компании отклонена. Решение апелляционной инстанции оставлено в силе. Таким образом, мэрия Новосибирска вновь подтвердила законность и обоснованность своей позиции в этом споре и отстояла финансовые интересы муниципалитета».

Напомним, что 2 марта 2017 года Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) также отменил решение Арбитражного суда Новосибирской области об удовлетворении требования компании «Сибмост» о взыскании с города Новосибирска 2,5 миллиарда рублей за якобы понесенные компанией убытки при строительстве Бугринского моста.

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