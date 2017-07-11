Член Совета Федерации от республики Хакасия возглавит комитет по обороне

Временно исполняющим обязанности главы комитета Совета Федерации РФ по обороне станет Евгений Серебренников — сенатор от республики Хакасия. Сейчас он является первым заместителем руководителя комитета.



Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности временно возглавит сенатор от Хакасиии Евгений Серебренников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на действующего главу комитета Виктора Озерова. Он подал заявление об уходе с поста руководителя комитета.

Евгений Серебренников является членом Совета Федерации от республики Хакасия с 2006 года. Он родился в Караганде в 1954 году. Работал в пожарной охране, затем преподавателем. В 1991 году был назначен заместителем начальника Управления аварийно-спасательной службы. В 1995 году — начальником ГУ Государственной противопожарной службы МВД РФ. В 2002 году стал заместителем министра МЧС РФ. Является кандидатом технических наук и генерал-лейтенантом внутренней службы.



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