Вячеслав Двораковский останется мэром Омска до ноября

Вячеслав Двораковский продолжит исполнять свои обязанности до момента избрания нового мэра Омска в ноябре.



Вячеслав Двораковский были избран на пять лет с 11 июля 2012 года. Однако, сегодня его полномочия не прекратились. В соответствии с уставом города мэр перестает исполнять свои обязанности только в момент вступления в должность вновь избранного главы. Об этом сообщает ИА ТАСС.

Напомним, что выборы мэра Омска должны были состоятся еще весной, однако, они были признаны недействительными, поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.

В этом году мэра Омска впервые выбирают не жители города, а депутаты горсовета. Интересно, что прежде, чем им предстоит это сделать, состав совета депутатов изменится: новых представителей горожане выберут 10 сентября.

Кстати, недавно стало известно, что Вячеслав Двораковский получал премии по два и более млн руб, несмотря на дефицитный бюджет муниципалитета.

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