Директор компании по производству дверей в Новосибирске вернул 10 млн руб налогов

Директор ООО «Грифон» (Новосибирск) полностью возместил ущерб, причиненный бюджету неуплатой налогов. Сумма составила более 10 млн руб.



Возмещение ущерба произошло в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 млн руб. директором ООО «Грифон».

ООО «Грифон» занимается производством товаров из полимерного сырья.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщает о завершении расследования уголовного дела по обвинению директора ООО «Грифон» в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

По информации следствия, в январе 2013 – марте 2016 года директор компании подал декларации по налогам на добавленную стоимость и на прибыль, в которые включил заведомо ложные сведения. По мнению следователей, это было сделано с целью уклонения от уплаты обязательных платежей. Ложные сведения касались объема произведенных в указанный период расходов. Этот показатель был необоснованно завышен.

Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 9,3 млн руб.

«В ходе расследования дела обвиняемый в полном объеме уплатил в бюджет Российской Федерации недоимку по уплате налогов, а также пени и штрафы, начисленные в связи с неисполнением обязанности налогоплательщика», — сообщает ведомство. В целом ему пришлось заплатить больше 10 млн руб.

Уголовное преследование в отношении руководителя компании будет прекращено, поскольку он возместил причиненный бюджету ущерб.

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