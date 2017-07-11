Новосибирское отделение ЛДПР определилось с кандидатами на довыборы в законодательное собрание Новосибирской области и совет депутатов Новосибирска.

Координатор новосибирского отделения ЛДПР Александр Щербак рассказал корреспонденту «КС», что в избирательные комиссии уже предоставлены документы по кандидатам, которых партия будет поддерживать на сентябрьских довыборах в законодательное собрание и горсовет.

Довыборы в ЗС (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры. ЛДПР поддержит на округе одного из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илью Кононыхина. В прошлом году он участвовал в довыборах в горсовет (Заельцовский район), занял четвертое место. Победил тогда Владислав Люмин, помощник скончавшегося депутата Ростислава Шило. Тогда в документах избиркома Кононыхин значился генеральным директором ООО ПК «К энд С». В 2015 году он стал депутатом в рабочем поселке Сузун, набрав 75 голосов — на один больше, чем самовыдвиженец Наталья Мезенцева.

Как сообщал «КС», от «Единой России» на округе № 21 в ЗС выдвинутся президент АО «Трансервис» Александр Бойко. От КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, экс-депутат ЗС Сергей Клестов. Также на округе «работает» журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов. Вероятно, он выдвинется от «Родины». «Справедливая Россия» выдвигает члена НП «ЖКХ-Контроль», члена общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председателя товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежду Ланцову. Уже получили статус выдвинутых кандидатов на довыборы в ЗС предприниматель и руководитель штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко (самовыдвиженец) и инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин («Коммунисты России»).

В совет депутатов Новосибирска (округ № 14 в Калининском районе) пройдут довыборы, так как единоросс Андрей Каличенко ушел в Госдуму. ЛДПР поведет на них главного инженера ЗАО «Перспектива» Дмитрия Голованева. В прошлом году он также от ЛДПР баллотировался в Госдуму по округу, где выиграл Виктор Игнатов («Единая Россия»). От ЛДПР он участвует в выборах с 2015 года (в горсовет Новосибирска, заксобрание Новосибирской области, совет депутатов Новосибирского района, совет депутатов Новолуговского сельсовета). В 2010 году участвовал в выборах в совет депутатов Новосибирского района от «Единой России».

От ЕР на округе довыборы идет помощник Каличенко Игорь Атякшев. КПРФ, вероятнее всего, выставит заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат» Дмитрия Коликина. Справедливороссы поддержат помощника депутата ЗС, председателя контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР Александра Вандакурова. Официальный статус выдвинутых кандидатов на довыборы уже есть у директора ООО «Технологии», председателя новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексея Кабанова. Как независимые кандидаты выдвинута 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова.

Как рассказал Алексанр Щербак, кандидаты ЛДПР «закроют» 100 % выборов в Новосибирской области, которые пройдут в этом году. 33 человека баллотируются на основные выборы в горсовет Карасука, еще 18 на различные довыборы.

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