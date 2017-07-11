Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил предыдущее решение по иску АО «Сибмост» к мэрии Новосибирска. В иске о взыскании с департамента транспорта Новосибирска 2,5 млрд руб. компании отказано. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.



Напомним, ранее Арбитражный суд Новосибирской области 17 ноября 2016 года удовлетворил иск «Сибмоста» к мэрии на 2,5 млрд руб. убытков, понесенных при строительстве Бугринского моста. Затем это решение отменил Седьмой арбитражный апелляционный суд (в марте 2017 года). «Сибмост» попытался обжаловать это решение, но вышестоящая инстанция подтвердила отказ в удовлетворении иска.

«Дело слушалось повторно после того, как Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в мае 2016 года отправил его на пересмотр», — поясняет РАПСИ.

На сайте арбитражного суда подробная информация по делу пока не размещена. На момент публикации пресс-служба мэрии Новосибирска еще не располагала информацией по результатам рассмотрения апелляции.

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