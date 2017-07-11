Пятая по счету конференция «Груша» пройдет в Новосибирске 28 октября 2017 года. Ее организаторы ожидают, что в этом году ее посетит порядка 1000 человек, поэтому мероприятие будет проводиться не на площадке отеля Marriott, а в новосибирском«Экспоцентре».

Членами программного комитета конференции являются генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь» Егор Егошин, заместитель генерального директора «АГТ-Сибирь» Елена Гудыно, руководитель службы маркетинговых коммуникаций компании «Новотелеком» Дмитрий Мишин, директор digital-агентства Wow Николай Глухих.

Ожидается, что в этом году конференцию посетит порядка 1000 человек.

Также впервые в рамках «Груши» пройдет выставка партнеров. Подробности о содержании экспозиции пока не сообщаются.

«Континент Сибирь» выступает информационным партнером конференции. Как и в 2016 году, совместно с программным комитетом «Груши» планируется организовать работу специальной подсекции, в рамках которой представители деловых и властных кругов дадут публичные интервью, которые в дальнейшем будут опубликованы на портале KSONLINE.RU.

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